Cum verifici dacă mașina second-hand a fost implicată într-un accident

Achiziționarea unei mașini second-hand poate fi o opțiune convenabilă și economică, însă cumpărătorii se confruntă adesea cu riscul de a achiziționa un autovehicul care a fost implicat într-un accident. Identificarea semnelor unui astfel de incident poate salva bani și probleme viitoare, potrivit Carfax.

Specialiștii recomandă o evaluare atentă, care implică atât examinarea vizuală, cât și verificări tehnice.

Primul pas este verificarea istoricului mașinii. Documentele oficiale, cum ar fi Carfax, AutoCheck sau registrul național de accidente, oferă informații despre daune majore, reparații și înmatriculări. Aceste rapoarte pot dezvălui dacă mașina a fost înregistrată după un accident sau dacă au existat reparații majore care ar putea afecta siguranța și performanța.

În România, serviciile precum Registrul Auto Român (RAR) pot oferi detalii despre daune raportate și inspecțiile tehnice anterioare.

Inspectarea caroseriei reprezintă următorul pas esențial. Este recomandat să verifici eventualele diferențe de nuanță între vopsea și să cauți urme de zugrăveli recente sau de chit. O ușoară denivelare sau o îmbinare imperfectă a panourilor poate indica faptul că mașina a fost lovită și reparată.

De asemenea, verificarea îmbinărilor și a liniilor ușilor, capotei și portbagajului poate oferi indicii: dacă acestea nu sunt uniforme, există riscul ca mașina să fi fost implicată într-un accident frontal sau lateral.

O altă metodă utilă este verificarea stării șasiului și a structurii de rezistență. Accidentele severe pot îndoi cadrul sau pot slăbi componentele structurale. Un mecanic autorizat poate verifica axele, suspensia și sistemul de direcție pentru eventuale deformări sau semne de reparare.

Testarea cu un magnet pe panourile metalice poate dezvălui prezența chitului sau a materialelor neferoase folosite la repararea loviturilor.

Analiza interiorului și a airbagurilor oferă de asemenea informații prețioase. Airbagurile declanșate în urma unui accident major trebuie înlocuite, iar urmele de înlocuire pot fi vizibile pe volan sau pe panourile laterale. Centurile de siguranță, dacă prezintă urme de deteriorare sau înlocuire, pot indica faptul că mașina a suferit impacturi semnificative.

Nu în ultimul rând, testul de condus poate dezvălui probleme ascunse. Vibrații neobișnuite, tracțiune laterală sau zgomote din suspensie și transmisie pot semnala daune structurale anterioare. Este important ca mașina să fie testată pe diferite suprafețe și viteze pentru a identifica eventualele dezechilibre sau probleme de manevrabilitate.

Achiziția unei mașini second-hand necesită atenție și răbdare. Consultarea unui expert, verificarea istoricului și analiza detaliată a caroseriei și mecanicii autovehiculului sunt esențiale pentru a evita surprize neplăcute. Un cumpărător informat poate astfel să ia o decizie sigură, reducând riscurile asociate cu achiziția unui vehicul care a fost implicat într-un accident.