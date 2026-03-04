Social

Accident în lanț în Constanța. Nouă mașini au fost implicate

Accident în lanț în Constanța. Nouă mașini au fost implicate
Nouă autoturisme au fost implicate, miercuri dimineață, într-un accident rutier major produs pe DN 3, în județul Constanța, în apropierea ieșirii către autostrada A4. În vehicule se aflau în total 13 persoane, iar incidentul a necesitat intervenția rapidă a echipajelor de salvare, a anunțat IPJ Constanța.

Accident grav pe DN3

Inițial, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța a raportat că la fața locului fuseseră implicate patru autoturisme cu opt persoane. Pompierii au trimis imediat o autospecială cu apă și spumă, un echipaj SMURD și patru ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Poliția Română

Poliția Română. Sursa foto: dreamstime.com

Ajunși la locul accidentului, salvatorii au constatat însă că numărul autoturismelor implicate era mult mai mare: nouă mașini, cu 13 persoane la bord. Alte cinci vehicule au intrat în coliziune înainte ca echipele de intervenție să ajungă.

Din primele informații, accidentul s-a produs din cauza unei circulații aglomerate și a unei reacții întârziate a șoferilor implicați. Echipajele au reușit să acorde asistență medicală rapid, iar nimeni nu a fost în stare critică. Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili cauzele precise și pentru a verifica dacă s-au încălcat normele de siguranță rutieră.

Alt accident în Constanța

Incidentul vine la scurt timp după un alt eveniment petrecut luni dimineață în localitatea Ovidiu, tot în județul Constanța. Un tânăr de 24 de ani, aflat sub influența alcoolului, a pierdut controlul mașinii pe DN 3.

Vehiculul a lovit bordura, a fost proiectat peste sensul giratoriu și s-a răsucit în aer înainte să aterizeze pe trotuar. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă. În acel moment, niciun pieton nu se afla pe trotuar și șoferul nu a suferit răni grave.

Consumase alcool

Testarea cu aparatul etilotest a indicat că șoferul avea 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, ceea ce confirmă că accidentul a fost provocat de conducerea sub influența alcoolului. Autoritățile locale au deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului și punerea în pericol a siguranței publice, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și eventualelor sancțiuni.

