Se circulă cu dificultate pe mai multe drumuri din țară. Vizibilitate scăzută din cauza ceții

La această oră, ceața afectează traficul rutier în mai multe zone din România. Potrivit Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române, vizibilitatea este redusă pe numeroase drumuri importante, inclusiv pe autostrăzi.

Șoferii care circulă pe Autostrada A0, Autostrada A1, Autostrada A2 și Autostrada A4 se confruntă cu ceață densă, care reduce vizibilitatea pe alocuri sub 100 de metri. Carosabilul este parțial umed, însă valorile de trafic rămân reduse.

Fenomenul este semnalat și pe mai multe drumuri din județele Botoșani, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Teleorman și Tulcea. În aceste zone, vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri. În funcție de condițiile locale, există risc de formare a poleiului.

Pe Autostrada A3 și Autostrada A7 nu sunt raportate probleme de vizibilitate. Carosabilul este în mare parte umed, fără precipitații.

Probleme sunt semnalate și pe DN7, pe sectorul cuprins între kilometrii 200 și 230, între Călimănești și Șelimbăr. În zonă s-a format polei, iar echipele de intervenție acționează cu material antiderapant.

La această oră, nu sunt drumuri naționale sau autostrăzi închise din cauza condițiilor meteo sau a unor evenimente rutiere.

Vremea se menține mai caldă decât normalul perioadei în majoritatea regiunilor, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Valorile termice vor depăși mediile specifice începutului de martie, iar cerul va fi variabil.

În centrul, estul și sud-estul țării sunt așteptate înnorări temporare. Ploile vor apărea doar izolat și vor avea caracter slab. Vântul va sufla în general slab și moderat. În Moldova sunt posibile intensificări locale, cu rafale ce pot atinge 35–45 km/h. În zonele montane înalte din Carpații Meridionali și de Curbură, vitezele pot ajunge la 55–65 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 6 grade în nordul Moldovei și 18 grade în Banat. Minimele nocturne vor varia între -6 și 4 grade. Dimineața, pe arii restrânse, se va semnala ceață.

Vreme predominant senină în București

În Capitală, cerul va fi în mare parte senin. Sunt însă șanse de apariție a norilor joși și a ceții la primele ore ale zilei și din nou spre finalul nopții.

Vântul va avea intensitate redusă. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 11 grade, iar minima va fi cuprinsă între -1 și 2 grade.