Trafic aglomerat la final de weekend. Coloană pe DN1 între Sinaia și Comarnic

Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române anunță valori ridicate de trafic duminică seara pe mai multe drumuri importante din țară. Cele mai mari dificultăți sunt semnalate pe DN1, pe sensul de coborâre dinspre munte către București, unde s-a format o coloană consistentă între stațiunile Sinaia și Comarnic.

Pe DN1, circulația se desfășoară cu dificultate între Sinaia și Comarnic, pe direcția de mers către Capitală, unde fluxul mare de autoturisme a dus la formarea unei coloane lungi.

Trafic intens este raportat și pe autostrada A3, pe sensul către București, precum și pe A1, unde numărul vehiculelor crește constant în apropierea intrării în Capitală. De asemenea, probleme de fluență sunt înregistrate pe DN7, în zona localităților Proieni și Călimănești, unde șirurile de mașini înaintează lent către Sibiu.

În schimb, pe autostrada A2, pe sensul spre Constanța, și pe A7 între Ploiești și Adjud, circulația este normală, fără blocaje semnificative. Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările și să ia în calcul rute alternative, întrucât valorile de trafic pot crește rapid pe principalele drumuri turistice la sfârșit de săptămână.

Traficul a fost reluat și pe DN7, pe sectorul Râmnicu Vâlcea – Sibiu, la kilometrul 211, în localitatea Proieni, județul Vâlcea. Circulația fusese afectată după ce un autocamion a părăsit partea carosabilă pe sensul Sibiu – Râmnicu Vâlcea.

În urma accidentului, șoferul autocamionului a fost rănit și transportat la spital, conștient. În zonă s-au format coloane de autovehicule pe ambele sensuri, până la degajarea carosabilului și reluarea circulației.

„Din primele verificări efectuate s-a stabilit că în eveniment a fost implicat un singur vehicul, respectiv o autoutilitară, condusă de un bărbat în vârstă de 45 de ani, cetățean străin, care ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în șanț. În urma accidentului, conducătorul auto a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a transmis IPJ Vâlcea.