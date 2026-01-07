Trafic blocat pe Valea Prahovei la final de vacanță. Rute alternative recomandate

Circulația pe Valea Prahovei se desfășoară cu mari dificultăți, iar șoferii care vin sau pleacă din stațiuni se confruntă cu coloane interminabile pe DN1, între Predeal, Bușteni și Comarnic. Centrul Infotrafic avertizează că valorile de trafic au crescut semnificativ, iar deplasarea se face cu viteză redusă.

Pe sensul către Ploiești s-au format coloane de autovehicule între Predeal, Azuga și Bușteni, dar și pe porțiunea Posada – Comarnic. Nici direcția de urcare spre Brașov nu este mai ușoară: șoferii pierd timp între Nistorești și Comarnic, precum și pe raza stațiunii Bușteni.

Autoritățile reamintesc conducătorilor auto să respecte regulile de circulație, să evite depășirile riscante și să semnalizeze orice schimbare de bandă. Conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise rămâne strict interzisă, iar în condiții de polei, gheață ori zăpadă sunt obligatorii anvelopele de iarnă.

Pentru reducerea timpului petrecut în trafic, sunt sugerate trasee ocolitoare. Printre variante se numără DN1A Brașov – Cheia – Ploiești, DN73 Râșnov – Bran – Câmpulung – Pitești, precum și DN71 Sinaia – Târgoviște – București. Utilizarea aplicațiilor de navigație poate ajuta la calcularea unui traseu mai rapid și mai sigur.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunță că, pe DN 65A, la intersecția cu DN 65G, în zona Broșteni, județul Argeș, apa acumulată pe carosabil a dus la oprirea circulației în sensul giratoriu Podu Broșteni – Costești.

Pentru a permite intervenția echipajelor ISU și evacuarea apei, traficul pe relația Costești – Podu Broșteni este blocat, iar circulația de pe DN 65A este deviată temporar.