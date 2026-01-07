Social

Trafic blocat pe Valea Prahovei la final de vacanță. Rute alternative recomandate

Comentează știrea
Trafic blocat pe Valea Prahovei la final de vacanță. Rute alternative recomandatePoliția Rutieră. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Circulația pe Valea Prahovei se desfășoară cu mari dificultăți, iar șoferii care vin sau pleacă din stațiuni se confruntă cu coloane interminabile pe DN1, între Predeal, Bușteni și Comarnic. Centrul Infotrafic avertizează că valorile de trafic au crescut semnificativ, iar deplasarea se face cu viteză redusă.

Trafic blocat pe Valea Prahovei la final de vacanță

Pe sensul către Ploiești s-au format coloane de autovehicule între Predeal, Azuga și Bușteni, dar și pe porțiunea Posada – Comarnic. Nici direcția de urcare spre Brașov nu este mai ușoară: șoferii pierd timp între Nistorești și Comarnic, precum și pe raza stațiunii Bușteni.

Autoritățile reamintesc conducătorilor auto să respecte regulile de circulație, să evite depășirile riscante și să semnalizeze orice schimbare de bandă. Conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise rămâne strict interzisă, iar în condiții de polei, gheață ori zăpadă sunt obligatorii anvelopele de iarnă.

Traficul pe DN1

Traficul pe DN1/ Sursa foto Arhiva EVZ

Rute alternative recomandate pentru a evita blocajele

Pentru reducerea timpului petrecut în trafic, sunt sugerate trasee ocolitoare. Printre variante se numără DN1A Brașov – Cheia – Ploiești, DN73 Râșnov – Bran – Câmpulung – Pitești, precum și DN71 Sinaia – Târgoviște – București. Utilizarea aplicațiilor de navigație poate ajuta la calcularea unui traseu mai rapid și mai sigur.

Logodne, despărțiri și scandaluri. Lista bărbaților din viața Ramonei Olaru
Logodne, despărțiri și scandaluri. Lista bărbaților din viața Ramonei Olaru
Verificări după bâlbâielile Direcției de Taxe din Sectorul 2. Este haos în toată țara
Verificări după bâlbâielile Direcției de Taxe din Sectorul 2. Este haos în toată țara

Aceleași rute sunt recomandate din nou pentru șoferii care doresc să evite aglomerația de pe DN1, fiind indicate DN1A, DN73 și DN71, în funcție de destinație. Planificarea din timp a drumului poate reduce considerabil întârzierile.

Probleme și devieri de trafic în județul Argeș

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunță că, pe DN 65A, la intersecția cu DN 65G, în zona Broșteni, județul Argeș, apa acumulată pe carosabil a dus la oprirea circulației în sensul giratoriu Podu Broșteni – Costești.

Pentru a permite intervenția echipajelor ISU și evacuarea apei, traficul pe relația Costești – Podu Broșteni este blocat, iar circulația de pe DN 65A este deviată temporar.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:51 - Logodne, despărțiri și scandaluri. Lista bărbaților din viața Ramonei Olaru
18:45 - Sute de gospodării încă fără curent, după valul de avarii provocat de vremea severă
18:38 - Bulgarii își schimbă masiv economiile în euro. Peste o treime din leva a dispărut deja din circulație
18:30 - Regele Charles, vizită în Statele Unite. Pretențiile lui Harry riscă să umbrească agenda oficială
18:20 - Verificări după bâlbâielile Direcției de Taxe din Sectorul 2. Este haos în toată țara
18:12 - Scandalul gărzilor. Cum vrea Rogobete să împartă banii medicilor

HAI România!

Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a

Proiecte speciale