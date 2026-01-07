Drumuri cu polei și ninsori abundente în Maramureș. Avertismentul autorităților pentru șoferi

Maramureș se confruntă cu precipitații mixte, zăpadă proaspătă și polei pe drumurile publice, iar autoritățile au intervenit masiv cu material antiderapant pe sectoarele considerate critice. În total, utilajele au împrăștiat 273 de tone pentru a menține circulația sigură, anunță CSJU Maramureș.

Marți au fost înregistrate precipitații sub formă de ploaie, burniță și lapoviță, condiții care au favorizat apariția poleiului. În zonele montane a nins slab, iar vântul a avut intensificări temporare care au atins până la 54 km/h.

Noaptea trecută, cel mai rece a fost la stația meteo Iezer, unde s-au consemnat -3 grade Celsius. Valori de -1 grad Celsius au fost în Pasul Prislop, Pasul Gutâi, Baia Mare, Baia Sprie, Ocna Șugatag, Târgu Lăpuș, Cavnic și Băiuț, în timp ce la Sighetu Marmației, Borșa, Moisei și Vișeu de Sus s-au înregistrat 0 grade.

Stratul de zăpadă este consistent în mai multe localități. În Baia Borșa măsoară 24 de centimetri, la Cavnic 22 de centimetri, iar la stația meteo Iezer 21 de centimetri. La Băiuț sunt 19 centimetri, în Pasul Gutâi 15 centimetri, la Firiza 12 centimetri, la Târgu Lăpuș 7 centimetri și la Ocna Șugatag 2 centimetri. În Baia Mare și Sighetu Marmației stratul este de 1 centimetru. Pe malurile râurilor Vișeu, Vaser, Cisla, Ruscova, Cavnic, Iza, Mara și Firiza este prezentă gheață.

Pe drumurile naționale s-a acționat cu 14 utilaje și au fost împrăștiate 91 de tone de material antiderapant pe DN1C, E58, DN18, DN18B, DN17C, DN19 și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare. Drumarii județeni au intervenit cu 17 utilaje și au răspândit 182 de tone de material antiderapant.

În tot județul cad precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la munte ninge. În zonele joase se semnalează ceață. Vremea favorizează formarea poleiului, iar majoritatea drumurilor sunt acoperite de un strat subțire, proaspăt de zăpadă.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență reamintește conducătorilor auto că este obligatorie echiparea mașinilor cu anvelope de iarnă atunci când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Vehiculele de mare tonaj trebuie să aibă lanțuri antiderapante pentru traversarea pasurilor montane.

Șoferii sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare asupra condițiilor meteo și a situației din trafic. Este indicată conducerea preventivă, adaptarea permanentă a vitezei și păstrarea distanței de siguranță. Sunt descurajate depășirile inutile, în special ale coloanelor de mașini, iar pentru reducerea vitezei este recomandată frâna de motor. Luminile de întâlnire trebuie folosite permanent, iar accesul pe drumurile închise este interzis.

Vremea se va răci față de ziua precedentă și va fi, în general, închisă, cu cer mai mult noros. Pe arii extinse va ninge, iar stratul de zăpadă se va depune local în grosimi de 10–15 centimetri, iar la munte în jur de 20–25 de centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge la 10–15 litri pe metru pătrat, iar la munte la 20–25 de litri.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe creste, unde va viscoli ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 2 grade Celsius, iar minimele între -5 și -2 grade.