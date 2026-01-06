Social

Trafic îngreunat pe DN 67C Novaci - Rânca. Se circulă în condiții de iarnă, din cauza vremii nefavorabile

Trafic îngreunat pe DN 67C Novaci - Rânca. Se circulă în condiții de iarnă, din cauza vremii nefavorabileSursî foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Traficul pe DN 67C Novaci – Rânca este îngreunat marți din cauza condițiilor de iarnă, anunță Centrul Infotrafic al IGPR. Autoritățile recomandă prudență șoferilor pe sectorul afectat de vremea nefavorabilă.

Trafic îngreunat pe DN 67C Novaci – Rânca din cauza vremii

Traficul rutier pe DN 67C Novaci – Rânca se desfășoară îngreunat din cauza condițiilor de iarnă, autoritățile acționând pentru menținerea drumului practicabil. Condițiile meteo pot afecta însă siguranța deplasării, avertizează Centrul Infotrafic.

„Recomandăm conducătorilor auto să evite deplasările în zonă dacă acestea nu sunt absolut necesare, să se informeze în prealabil cu privire la starea drumului și să utilizeze doar autovehicule echipate corespunzător sezonului de iarnă” au transmis reprezententatii Infotrafic.

Reprezentanții Centrului recomandă șoferilor să evite deplasările dacă nu sunt necesare, să se informeze asupra stării drumului și să utilizeze doar autovehicule echipate corespunzător pentru acest sezon.

Recomandările autorităților pentru conducătorii auto

Conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță de siguranță mai mare și să manifeste prudență pe sectoarele cu vizibilitate redusă. De asemenea, aceștia trebuie să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren.

Ninsoare

Ninsoare. Sursă foto: Captură video

În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării, avertizează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

Filtru rutier pe DN 67C între Novaci și Rânca din cauza zăpezii

Începând cu ora 9:40, poliția a instituit un filtru rutier pe DN 67C, între Novaci și Rânca, în zona km 24. Accesul spre stațiune este permis doar autovehiculelor echipate cu lanțuri antiderapante sau tracțiune integrală, ca urmare a condițiilor meteo și a zăpezii depuse pe carosabil.

Drumarii acționează cu patru utilaje cu lamă pentru menținerea drumului practicabil și fac apel la șoferi să nu mai parcheze pe marginea drumului. Măsurile au fost luate pentru a asigura siguranța circulației și intervenția rapidă a utilajelor. Reprezentanții IPJ Gorj au transmis că este permis accesul  către staţiune doar autovehiculelor 4X4 sau autovehiculele echipate cu lanţuri antiderapante.

