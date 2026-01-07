Avertizare meteo pentru întreaga Republică Moldova. Drumuri periculoase din cauza ghețușului

Conform prognozelor, pe 7 și 8 ianuarie, în jumătatea de nord a țării se va semnala polei persistent, iar pe drumuri se va forma ghețuș. Situația se va extinde pe arii largi pe 9 ianuarie, când fenomenul va afecta aproape întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii atenționează că aceste condiții pot duce la derapaje și blocaje în trafic, mai ales pe sectoarele de drum în pantă sau slab întreținute.

Pe 8 ianuarie sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, care ulterior se vor transforma în lapoviță și ninsoare, în special în nordul țării. Cantitățile de precipitații vor fi însemnate, estimându-se între 7 și 15 litri pe metrul pătrat, ceea ce va contribui la formarea rapidă a ghețușului.

Lapovița și ninsoarea din ultimele zile au afectat deja mai multe regiuni ale țării, complicând semnificativ circulația rutieră. În ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit în peste 40 de situații de urgență, cele mai multe fiind legate de tractarea și deblocarea mijloacelor de transport rămase blocate din cauza ghețușului și a ninsorii.

Intervenții importante au fost înregistrate în localitatea Chișcăreni, raionul Sângerei, unde o ambulanță aflată în misiune a rămas blocată pe un sector de drum în pantă, acoperit cu ghețuș. Salvatorii au reușit să deblocheze autospeciala și să asigure continuarea deplasării către pacient. Situații similare au fost raportate în satul Zăluceni, raionul Florești, precum și în orășelul Codru, suburbie a municipiului Chișinău, unde ambulanțe au avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a-și continua misiunile.

În apropierea localității Trebujeni, raionul Orhei, un automobil cu trei persoane a rămas blocat pe un drum acoperit cu zăpadă și ghețuș, în zona râului Răut, fiind tractat ulterior în siguranță de echipele de salvatori. Intervenții au mai avut loc și în satele Plop-Știubei și Leuntea, raionul Căușeni, precum și în localitatea Pârlița, raionul Ungheni.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă conducătorii auto să pornească la drum doar cu autovehicule echipate corespunzător sezonului rece, să respecte limita de viteză și distanța de siguranță și să manifeste prudență sporită. În caz de situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul unic de urgență 112.

Poliția anunță că monitorizează permanent evoluția situației și este pregătită să intervină pentru siguranța participanților la trafic. Totodată, potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, carosabilul este preponderent umed, cu polei și porțiuni înzăpezite, iar pe parcursul nopții au intervenit 170 de utilaje speciale și aproximativ 100 de muncitori pentru curățarea și tratarea drumurilor.