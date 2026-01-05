Cod galben în Republica Moldova. Drumuri cu polei și ceață densă

Republica Moldova. Drumuri acoperite cu polei și ghețuș, precum și ceață densă, cu vizibilitate redusă până la 200 de metri, inclusiv de Crăciun pe stil vechi. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis două avertizări Cod galben și îndeamnă șoferii să manifeste prudență sporită în trafic.

Primul Cod galben, cel de polei și ghețuș, a intrat în vigoare luni, 5 ianuarie, și este valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova până marți, 6 ianuarie, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va menține poleiul, iar pe drumuri se va forma ghețuș, condiții care vor favoriza alunecările și accidentele rutiere.

Cel de-al doilea Cod galben, care vizează ceața, va intra în vigoare pe 6 ianuarie, de la ora 01:00, și va fi valabil până pe 7 ianuarie, la ora 16:00. În acest interval, pe întreg teritoriul țării se va forma ceață densă, care va reduce vizibilitatea până la 200 de metri și, izolat, chiar sub această valoare.

Meteorologii avertizează că aceste condiții vor crea dificultăți majore în trafic, iar autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să păstreze distanța față de celelalte vehicule și să utilizeze luminile de ceață.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, marți, 6 ianuarie, temperaturile maxime vor oscila între 3 și 8 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la –3 grade. Din ziua de miercuri și până la sfârșitul săptămânii, valorile termice vor deveni preponderent negative, inclusiv pe parcursul zilei.

Astfel, de Crăciunul pe stil vechi, în Republica Moldova sunt prognozate temperaturi cuprinse între –2 și 2 grade Celsius pe timpul zilei, iar noaptea mercurul din termometre va coborî până la –3 grade.

În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin ninsori, formarea ghețușului și a poleiului pe carosabil, Poliția atenționează conducătorii auto și pietonii asupra riscurilor sporite pe traseele naționale și locale.

La sfârșitul săptămânii, vremea se va răci și mai accentuat. Meteorologii prognozează maxime de până la –7 grade Celsius, iar în nordul țării minimele vor coborî până la –10 grade Celsius.

Autoritățile le reamintesc șoferilor și pietonilor să fie atenți la condițiile meteo, să evite deplasările neesențiale în perioadele cu vizibilitate redusă și să își adapteze comportamentul la drum în funcție de condițiile de iarnă.