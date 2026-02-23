Sport

FCSB - Metaloglobus, ora 20.00. Victoria, singura variantă a gazdelor. Becali, enervat că meciul e arbitrat de o femeie

FCSB - Metaloglobus, ora 20.00. Victoria, singura variantă a gazdelor. Becali, enervat că meciul e arbitrat de o femeieMinge de fotbal. Sursa foto: Pixabay
FCSB evoluează în această seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), contra celor de la Metaloglobus. Jocul din etapa a 28-a a campionatului intern este găzduit de „Arena Națională”.

FCSB nu are decât varianta victoriei în meciul cu Metaloglobus

Teoretic, „roș-albaștrii”, aflați în mare suferință, dau peste o pradă ușoară, o formație care dă de multe etape impresia că e retrogradată teoretic.

FCSB are nevoie de victorie pentru a mai spera la play-off. Chiar și așa, echipa lui Gigi Becali va sta în ultimele două etape și la mâna contracandidatelor. Oaspeții au reușit marea lovitură în tur, atunci când s-au impus cu scorul de 2-1. A fost unul dintre cele două succese bifate de cei de la Metaloglobus în acest campionat.

Echipe probabile

FCSB: Popa - Pantea, Duarte, Graovac, Radunovic - Ofri Arad, Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea Antrenor: Elias Charambous

Premierul Indiei efectuează o vizită oficială în Israel. Netanyahu a anunțat crearea unor „noi alianțe" în Orientul Mijlociu
Premierul Indiei efectuează o vizită oficială în Israel. Netanyahu a anunțat crearea unor „noi alianțe” în Orientul Mijlociu
Întrebare provocatoare a unui jurnalist norvegian, replică pe măsură a lui Cristi Chivu, înainte de Inter - Bodo/Glimt: Oh, spui asta și râzi? Nimic nu e rușinos în fotbal
Întrebare provocatoare a unui jurnalist norvegian, replică pe măsură a lui Cristi Chivu, înainte de Inter - Bodo/Glimt: Oh, spui asta și râzi? Nimic nu e rușinos în fotbal

Metaloglobus: Gavrilaș - Țîrlea, Bădescu, Cestor, Sava - Carvalho, Sabater - Abbey, Al. Irimia, D. Irimia - Huiban Antrenor: Mihai Teja

Stadion: Arena Națională Arbitru: Demetrescu Iuliana Elena (Râmnicu Vâlcea) Asistenți: Vodă Alexandru (Alba Iulia), Necula Mihaiță (Bucureşti) Arbitru VAR: Trandafir Cristina (Bucureşti) Asistent VAR: Porumbel Valentin (Olteniţa)

Jocul va fi condus de Iuliana Demetresacu, iar delegarea l-a făcut pe Gigi Becali să se enerveze și să lanseze un atac sexist. „Ce să caute o femeie? Du-te la femei, la fotbal de femei și arbitrează femei, că aveți fotbal de femei. Ce cauți? Nu avem bărbați să arbitreze?

N-au delegat-o ca să mă irite. Ci ca să arate ei. Vor să arate. Să arate că au și femei, că și femeia poate să arbitreze. A prins aerul ăsta satanist, a prins sămânța satanistă în lume”, a tunat finanțatorul „roș-albaștrilor” într-o intervenție la fanatik. 

