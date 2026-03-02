Prognoza meteo, 2 martie. Început de săptămână cu vreme schimbătoare și ceață

Vremea de luni va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul lunii martie, în special în regiunile intracarpatice și în zonele de deal și de munte, unde valorile termice se vor menține peste nivelul normal al perioadei. În restul țării, temperaturile vor continua să crească față de ziua precedentă și se vor apropia de mediile multianuale specifice acestei date, potrivit ANM.

Cerul va fi temporar noros în majoritatea regiunilor, iar pe parcursul nopții sunt posibile ploi slabe, izolate, în nord-estul țării. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără intensificări importante.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 6 și 16 grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la aproximativ -6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la circa 5 grade în Dealurile de Vest.

Ceața își va face simțită prezența în prima parte a zilei, local în sud și est și izolat în celelalte regiuni, iar pe timpul nopții va reapărea pe arii restrânse, mai ales în zonele centrale și sud-vestice.

În Capitală, cerul va prezenta înnorări trecătoare, iar în special dimineața sunt condiții de ceață.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar valorile termice vor continua să crească ușor comparativ cu zilele anterioare. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 8 și 11 grade, în timp ce minima nopții se va situa între -1 și 2 grade.

În primele zece zile ale lunii, temperaturile vor depăși mediile climatologice în numeroase regiuni, cu abateri pozitive estimate la 3,5–4 grade, în special în vestul țării. Analizele meteorologice indică faptul că aerul mai cald va domina la nivel național, diferențele termice fiind mai pronunțate în zonele vestice.

Potrivit prognozelor, regimul termic ridicat se va menține până în jurul datei de 23 martie, când temperaturile vor rămâne ușor peste valorile normale ale perioadei. În același timp, precipitațiile sunt așteptate să fie moderate, fără manifestări extreme, ceea ce va favoriza apariția unor zile însorite și a unei atmosfere specifice primăverii spre finalul lunii.

Pentru intervalul 23–29 martie, meteorologii estimează menținerea temperaturilor peste mediile obișnuite, în timp ce cantitățile de precipitații vor rămâne apropiate de valorile normale în toate regiunile țării.