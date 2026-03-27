Japonia relaxează restricțiile centralelor pe cărbune, pe fondul crizei energetice

Japonia ia în considerare relaxarea temporară a restricțiilor asupra centralelor electrice pe cărbune pentru a atenua efectele crizei energetice declanșate de războiul din Orientul Mijlociu, care a intrat vineri în a 28-a zi, potrivit Le Figaro.

Oficialii japonezi au confirmat că planul va fi prezentat vineri unui grup de experți, în contextul în care țara se confruntă cu riscul unor penurii și creșteri de prețuri la energie.

„Știrile din presa locală care anunță planuri de retragere a reglementărilor care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sunt corecte”, a declarat un reprezentant al Ministerului Economiei, Comerțului și Industriei din Japonia.

Lupta din Orientul Mijlociu a afectat livrările de gaz natural lichefiat (GNL) din Qatar, principala sursă pentru multe țări asiatice. Închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz și suspendarea producției qatareze au eliminat aproximativ 20% din exporturile globale de GNL.

Această criză a forțat țările dependente de gaz să reactiveze centrale pe cărbune abandonate de decenii. Japonia, Singapore, Thailanda, Taiwan, Pakistan și Bangladesh se află printre națiunile care generează o parte semnificativă din electricitatea lor din gaze naturale și au început să se reorienteze către combustibilul mai poluant, dar disponibil imediat.

Companiile de utilități din regiune au concurat pentru achiziționarea stocurilor rămase de GNL la prețuri record și au apelat la măsuri de raționalizare a energiei, dar și la fonduri guvernamentale pentru a tempera creșterile facturilor. Mulți operatori au revenit la centralele pe cărbune scoase din uz, pentru a evita penele de curent.

Specialiștii în energie avertizează că efectele perturbărilor ar putea fi resimțite mult după încheierea conflictului actual. GNL-ul a fost considerat mult timp un „combustibil de tranziție” – mai curat decât cărbunele, mai stabil decât energia regenerabilă și capabil să susțină cererea tot mai mare de electricitate în Asia.

Se estimează că populația și economia în creștere în regiune vor genera peste jumătate din creșterea globală a cererii de energie până în 2050.