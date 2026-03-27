International

Japonia relaxează restricțiile centralelor pe cărbune, pe fondul crizei energetice

Comentează știrea
Centrală cărbune/ Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Japonia ia în considerare relaxarea temporară a restricțiilor asupra centralelor electrice pe cărbune pentru a atenua efectele crizei energetice declanșate de războiul din Orientul Mijlociu, care a intrat vineri în a 28-a zi, potrivit Le Figaro.

Oficialii japonezi au confirmat că planul va fi prezentat vineri unui grup de experți, în contextul în care țara se confruntă cu riscul unor penurii și creșteri de prețuri la energie.

„Știrile din presa locală care anunță planuri de retragere a reglementărilor care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sunt corecte”, a declarat un reprezentant al Ministerului Economiei, Comerțului și Industriei din Japonia.

Japonia și China

Sursă foto: X.com

Creșterea dependenței de cărbune în Asia

Lupta din Orientul Mijlociu a afectat livrările de gaz natural lichefiat (GNL) din Qatar, principala sursă pentru multe țări asiatice. Închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz și suspendarea producției qatareze au eliminat aproximativ 20% din exporturile globale de GNL.

Fostul comandant al armatei, favoritul sondajelor din Ucraina. Pe ce loc este Zelenski
Inteligența artificială tinde să ofere sfaturi greșite pentru a îi flata pe utilizatori, potrivit unui nou studiu
Această criză a forțat țările dependente de gaz să reactiveze centrale pe cărbune abandonate de decenii. Japonia, Singapore, Thailanda, Taiwan, Pakistan și Bangladesh se află printre națiunile care generează o parte semnificativă din electricitatea lor din gaze naturale și au început să se reorienteze către combustibilul mai poluant, dar disponibil imediat.

Companiile de utilități din regiune au concurat pentru achiziționarea stocurilor rămase de GNL la prețuri record și au apelat la măsuri de raționalizare a energiei, dar și la fonduri guvernamentale pentru a tempera creșterile facturilor. Mulți operatori au revenit la centralele pe cărbune scoase din uz, pentru a evita penele de curent.

Impact pe termen lung

Specialiștii în energie avertizează că efectele perturbărilor ar putea fi resimțite mult după încheierea conflictului actual. GNL-ul a fost considerat mult timp un „combustibil de tranziție” – mai curat decât cărbunele, mai stabil decât energia regenerabilă și capabil să susțină cererea tot mai mare de electricitate în Asia.

Se estimează că populația și economia în creștere în regiune vor genera peste jumătate din creșterea globală a cererii de energie până în 2050.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:09 - Sarah Ferguson, sub presiune în ancheta Epstein. Se cere audierea ei în Congresul SUA
12:03 - Fostul comandant al armatei, favoritul sondajelor din Ucraina. Pe ce loc este Zelenski
11:53 - Inteligența artificială tinde să ofere sfaturi greșite pentru a îi flata pe utilizatori, potrivit unui nou studiu
11:50 - Apocalipsa după Georgescu. Avertismentul spionilor britanici
11:47 - Marco Rubio: Ucraina nu este războiul Americii, dar am contribuit mai mult ca oricine. E nemulțumit de lipsa de ajuto...
11:41 - Moartea unui bebeluș din Vrancea, investigată de poliție. Mama a fost cea care l-a găsit

HAI România!

Apocalipsa după Georgescu. Avertismentul spionilor britanici
Înainte de spovedanie
Robert Turcescu, despre motivul pentru care Sorin Grindeanu s-a văzut cu oficialii UE
Proiecte speciale