Războiul din Orientul Mijlociu paralizează exporturile Republicii Moldova. Merele și produsele agricole blocate pe drumuri internaționale

Republica Moldova. Situația tensionată din Orientul Mijlociu creează impedimente majore pentru transportul produselor moldovenești, inclusiv către statele arabe, iar efectele se resimt deja în exporturile agricole. Oficialii de la Chișinău avertizează că perturbările logistice și riscurile generate de rutele comerciale afectate pot avea consecințe directe asupra economiei.

Exporturile agricole ale Republicii Moldova se confruntă cu dificultăți generate de conflictul din Orientul Mijlociu, care afectează fluxul normal al mărfurilor și încurcă livrările către anumite piețe externe. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a explicat că situația regională generează blocaje reale pentru transportatori și exportatori, afectând inclusiv produsele destinate statelor arabe.

„Cu siguranță, logistică către o țară unde avem un conflict devine mai dificil și aici discuțiile cu sectorul sunt continue, dar și cu autoritățile și misiunile diplomatice, ca să găsim soluții de logistică, dar iarăși nu putem exclude acel conflict și atât timp cât înțelegem că marfa este direcționată pe o cale nu este un conflict, este un impediment”, a declarat ministrul în cadrul unei emisiunii de la Radio Moldova.

Autoritățile recunosc că, deocamdată, nu pot preciza exact volumul transporturilor afectate sau numărul livrărilor întârziate sau blocate. Multe dintre acestea sunt realizate prin contracte directe între companii, ceea ce face dificilă centralizarea datelor.

„Ministerul Economiei urmărește, prin Serviciul Vamal, direcțiile în care se îndreaptă marfa, pentru a avea o imagine mai clară asupra eventualelor returnări sau blocaje”, a adăugat Ludmila Catlabuga.

Deși conflictul se desfășoară la mii de kilometri distanță, impactul său asupra economiei moldovenești este direct și imediat. Blocajele logistice cresc riscurile pentru producători, afectează termenele de livrare și pot genera pierderi financiare semnificative.

Ministrul Catlabuga subliniază că situația este monitorizată zilnic și că autoritățile caută soluții pentru a diminua efectele negative asupra exportatorilor, inclusiv prin identificarea rutelor alternative și a opțiunilor de transport sigure.

Anul trecut, peste 50% din exporturile de fructe ale Republicii Moldova au ajuns pe piața Uniunii Europene, cu România drept principala destinație. În același timp, volumele destinate piețelor din Orientul Mijlociu, în special Arabia Saudită, au crescut semnificativ, însă conflictele recente pun în pericol aceste livrări.