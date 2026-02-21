Semne că centrala termică îți poate crește factura. Ce trebuie verificat

Proprietarii de locuințe sunt sfătuiți să fie atenți la o serie de semnale care pot indica probleme ale centralei termice și care, netratate la timp, pot duce la costuri mai mari cu încălzirea. Specialiștii recomandă verificări periodice pentru a se asigura că sistemul funcționează la parametri optimi, mai ales în contextul creșterii cheltuielilor cu energia, scrie Daily Express.

Un prim semn de alarmă îl reprezintă majorarea nejustificată a facturilor la energie. Dacă obiceiurile de consum au rămas aceleași, iar sumele plătite sunt mai mari, este posibil ca centrala să nu mai funcționeze eficient.

Modelele mai vechi, în special cele care depășesc 10 ani de utilizare, tind să aibă un randament mai scăzut și consumă mai mult pentru a produce aceeași cantitate de căldură. Deși înlocuirea echipamentului poate fi o soluție pe termen lung, întreținerea constantă ajută la menținerea performanței sistemelor mai vechi.

Flacăra pilot oferă, la rândul ei, indicii importante. În mod normal, aceasta ar trebui să fie albastră și stabilă. Dacă devine galbenă sau portocalie, pâlpâie ori se stinge, poate semnala o ardere incompletă, situație care implică riscuri serioase de siguranță. Verificarea regulată și consultarea unui specialist atunci când apar modificări sunt esențiale.

Scurgerile de apă sau urmele de umezeală din jurul centralei indică, de asemenea, o defecțiune. Chiar și pierderile minore pot duce la scăderea presiunii în sistem și la reducerea eficienței încălzirii. Dacă apar pete umede sau acumulări de apă, este recomandată oprirea instalației și solicitarea intervenției unui tehnician calificat.

Prezența condensului excesiv pe ferestre, pereți sau în zona de ventilație poate sugera dificultăți în evacuarea corectă a umidității. În astfel de cazuri, aerul cald și umed rămâne în interior, în loc să fie eliminat în exterior, ceea ce poate favoriza apariția umezelii și a mucegaiului dacă problema persistă.

O altă situație frecventă este oprirea bruscă și repetată a centralei. Presiunea scăzută a apei, blocajele sau acumulările de aer în calorifere pot determina întreruperi neprevăzute. Dacă aceste probleme sunt ignorate, pot apărea zone neîncălzite în locuință și costuri suplimentare, mai ales în perioadele cu temperaturi scăzute.

Funcționarea continuă a centralei pe timpul verii poate favoriza apariția blocajelor în sistem. Circulația apei poate fi restricționată, iar caloriferele pot rămâne reci în anumite zone. Sunetele asemănătoare unui ibric care fierbe pot indica o circulație deficitară. De asemenea, dacă la aerisirea caloriferelor apa este tulbure, este posibil să existe depuneri de nămol care necesită intervenție.

Orice miros neobișnuit provenit de la centrală trebuie tratat cu maximă seriozitate, întrucât poate indica o scurgere de monoxid de carbon, un pericol major pentru siguranța locuinței. În astfel de situații, este necesară intervenția imediată a unui specialist.

Zgomotele puternice, precum bubuiturile sau clănțăniturile, pot fi cauzate de acumularea de calcar în schimbătorul de căldură, fenomen cunoscut sub denumirea de „fierbântare”. Fluierăturile sau șuierăturile pot semnala probleme legate de presiunea apei sau de o supapă care nu este complet deschisă.

Verificarea atentă a acestor semne și intervenția rapidă atunci când apar nereguli pot preveni cheltuieli suplimentare și pot asigura funcționarea eficientă a centralei pe durata sezonului rece.