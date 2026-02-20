Percheziții la o primărie din Bistrița. Ajutoare de încălzire furate de angajați

Mai multe descinderi au avut loc vineri la sediul unei primării din județul Bistrița-Năsăud și la locuințele unor angajați ai instituției, într-un dosar ce vizează încasarea ilegală a unor ajutoare pentru încălzire. Ancheta vizează un prejudiciu de 279.560 de lei, sumă care ar fi fost obținută prin falsificarea unor documente și însușirea banilor, anunță IGPR.

Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat oficial declanșarea acțiunii.

„Astăzi, 20 februarie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bistriţa-Năsăud, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, pun în executare 6 mandate de percheziţie la sediul unei instituţii publice şi domiciliile unor persoane fizice din Bistriţa-Năsăud. Activităţile sunt desfăşurate în cadrul unui dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, delapidare, fals intelectual şi fals material în înscrisuri oficiale”, anunţă IGPR.

Conform anchetatorilor, verificările se desfășoară într-un dosar complex, în care sunt analizate mai multe fapte presupus comise în legătură cu acordarea ajutoarelor pentru încălzire. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, instituția vizată este Primăria comunei Chiuza.

Din datele obținute până în acest moment reiese că, începând cu luna octombrie 2024, în cadrul instituției publice ar fi fost format un grup infracțional organizat. Acesta ar fi fost alcătuit dintr-un lider și alte cinci persoane, toți angajați ai primăriei.

Anchetatorii susțin că, în intervalul octombrie 2024 – ianuarie 2026, în contextul acordării ajutoarelor pentru încălzire, persoanele implicate ar fi întocmit documente falsificate. Pe baza acestora, ar fi solicitat și obținut sume de bani fie în numele unor persoane care aveau dreptul la sprijin, fie al unor persoane care nu depuseseră cereri în acest sens.

Ulterior, pe statele de plată, membrii grupului ar fi imitat semnăturile beneficiarilor menționați și și-ar fi însușit banii.

Sumele care ar fi fost achitate în perioada 2024–2026 se ridică la 279.560 de lei, urmând ca prejudiciul final să fie stabilit pe parcursul cercetărilor.

Pe durata zilei de vineri, polițiștii urmează să pună în aplicare și mandate de percheziție auto, precum și mandate de aducere. Persoanele identificate vor fi conduse la sediul Poliției pentru audieri, în vederea clarificării situației și dispunerii măsurilor legale care se impun.