Cadru militar, vizat într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede. Percheziții în patru județe

Cadru militar, vizat într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede. Percheziții în patru județe
Cinci percheziții au loc luni în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, într-o anchetă ce vizează o presupusă schemă de înșelăciune în formă continuată. Un cadru militar activ este suspectat că ar fi convins mai multe persoane să investească în criptomonede, iar banii ar fi fost direcționați către propriile sale conturi, potrivit ÎCCJ. Prejudiciul estimat până în acest moment ajunge la aproximativ 1,6 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, descinderile sunt coordonate de procurorul de caz din cadrul Secției parchetelor militare.

„În cursul zilei de azi, 16 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secţiei parchetelor militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Brăila şi Constanţa pun în executare 5 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti (1) şi în judeţele Ilfov (1), Brăila (2) şi Constanţa (1). Activităţile se desfăşoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată”, transmite Parchetul ICCJ.

În operațiune sunt implicați polițiști specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române, precum și din inspectoratele județene Brăila și Constanța.

ÎCCJ. Sursa foto: Arhiva EVZ

Platformă online creată pentru investiții fictive cu criptomonede

Anchetatorii au efectuat percheziții la locuința militarului și la sediile a două societăți comerciale, în vederea completării probatoriului și pentru a putea dispune eventuale măsuri asigurătorii.

Din datele adunate până acum rezultă că, în perioada 2021–2024, cadrul militar, împreună cu persoane din anturajul său, ar fi atras mai multe victime către o platformă online creată special pentru investiții în criptomonede.

”Ca urmare a metodelor dolosive utilizate, banii tranzacţionaţi de către persoanele vătămate ar fi fost în realitate transferaţi în conturile bancare deţinute de către militar. Prejudiciul constatat până în prezent este de aproximativ 1.600.000 de lei”, precizează Parchetul ICCJ.

Posibile măsuri în funcție de rezultatul anchetei

Reprezentanții Parchetului au transmis că, în funcție de concluziile activităților desfășurate în cursul zilei, vor fi dispuse măsurile legale care se impun în cauză.

