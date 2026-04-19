O nouă carte despre dovezile arheologice despre Iisus în fruntea listei de bestselleruri. Ce spune de Giulgiul din Torino

O nouă carte despre dovezile istorice despre Iisus, scrisă de un cercetător al Noului Testament care spune că descoperirile arheologice copleșitoare verifică autenticitatea Bibliei și a Învierii, a urcat vertiginos în topul bestsellerurilor, scrie Fox News. În cartea „Descoperirile lui Iisus: 10 dovezi istorice care ne aduc față în față cu Iisus”, autorul, Dr. Jeremiah Johnston, indică zece descoperiri arheologice majore, inclusiv controversatul Giulgiu din Torino și manuscrisele de la Marea Moartă, ca artefacte istorice care coroborează relatările biblice.

Cartea a ajuns pe locul al doilea în lista de bestselleruri non-ficțiune a Amazon Charts săptămâna trecută și pe locul 3 în lista de bestselleruri New York Times săptămâna aceasta. Johnston și-a împărtășit recent cercetările în cadrul mai multor podcasturi populare, inclusiv în „Shawn Ryan Show”, ajungând la peste 1 milion de vizualizări.

Johnston a spus că a petrecut ultimii patru ani călătorind prin lume pentru a se consulta cu oameni de știință și arheologi care au studiat aceste artefacte. El susține că descoperirile oferă dovezi convingătoare pentru Noul Testament, indiferent de mediul religios al unei persoane.

„Se pare că putem afla 65 de fapte despre nașterea, viața, lucrarea, miracolele și, bineînțeles, moartea, îngroparea și învierea lui Iisus... înainte de a deschide Biblia. Și nicio altă figură religioasă de pe planeta Pământ nu a fost vreodată atât de bine documentată”, a declarat el pentru Fox News.

O descoperire este Giulgiul din Torino, o pânză funerară despre care unii cred că este cea în care a fost înfășurat Iisus Hristos, în timp ce alții cred că este un fals din secolul al XIII-lea. Giulgiul este unic în comparație cu alte pânze funerare din secolul I, deoarece prezintă o imagine a unui om torturat și răstignit.

„Lucrul fascinant la Giulgiul din Torino este că are o imagine a unui om brutalizat, chinuit și răstignit pe față și pe verso, pe care atunci când o vezi în negativul fotografiei, o vezi de fapt într-un pozitiv fotografiei și îți taie respirația”, a spus Johnston.

El a spus că detaliile de pe pânză care arată rănile bărbatului se potrivesc cu narațiunea biblică despre cum a fost ucis Iisus.

„Celule roșii din sânge s-au descompus în bilirubină pentru că a fost chinuit. Are niveluri ridicate de feritină și creatinină. Și apoi vedeți că există o rană pe partea stângă, care străpunge coastele cinci și șase”, a spus Johnston. El a observat că giulgiul prezintă perforații prin încheieturile și gleznele bărbatului, mai degrabă decât prin palme și picioare, cum înfățișează adesea răstignirea arta din secolele ulterioare.

De asemenea, el spune că probele de polen prelevate din pânză sunt originare din zona Ierusalimului. El susține că nimeni nu a reușit să reproducă „proprietățile misterioase ale pânzei, inclusiv precizia anatomică, lipsa pigmentului și caracteristicile tridimensionale”.

„Imaginea are doar 0,2 microni grosime. Vă dați seama că este o cincime din grosimea unui fir din părul nostru?”, a spus Johnston. „Așa de superficială este imaginea de pe giulgiu.”

Johnston a vorbit cu fizicianul italian Paolo di Lazzaro, cercetător senior la Centrul de Cercetare ENEA din Roma, care a petrecut cinci ani încercând să recreeze imaginea.

Testele lui Lazzaro au descoperit că ar fi nevoie de „o explozie de 34.000 de miliarde de wați de energie radiantă, emisă într-o a 40 de miliardime de secundă, pentru a crea imaginea”, potrivit lui Johnston.

Johnston consideră că descoperirile sugerează că a fost creat de un eveniment supranatural.

„De aceea spun că Giulgiul din Torino nu este o pânză mortuară; este o pânză a învierii. Acesta este momentul în care trupul fizic al lui Iisus a revenit la viață”, a susținut el.

Giulgiul a fost datat cu carbon o singură dată, în 1988, returnând o dată de 1260-1390 d.Hr. Dar Johnston a spus că studii recente evaluate de colegi au „discreditat” această datare, argumentând că proba era o zonă contaminată care fusese peticită. El a spus că tehnologiile mai noi care utilizează raze X cu unghi larg (WAXS) au „confirmat o dată din secolul I”.

El indică alte dovezi care sugerează că giulgiul este mai vechi decât datarea cu radiocarbon, cum ar fi o imagine similară a lui Iisus pe fața unui solidus din secolul al VII-lea al împăratului Justinian al II-lea.

Giulgiul este doar o descoperire pe care Johnston o discută în carte. De asemenea, el detaliază un artefact numit „Paharul lui Iisus”, care este datat în anul 50 d.Hr. Paharul este inscripționat în greacă cu o frază care îl descrie pe Iisus ca fiind un vrăjitor sau magician, ceea ce, spune Johnston, arată că reputația lui Iisus ca vindecător era bine cunoscută în tot Imperiul Roman.

Alte artefacte din carte includ Osuarul lui Iacob, Papirusul Magdalen și descoperiri care confirmă existența lui Pontius Pilat. Johnston a spus că dorește să-i ajute pe creștini și pe necredincioși să vadă dovezi istorice ale creștinismului.

„Nici măcar o fărâmă din Noul Testament nu ar fi fost scrisă” dacă apostolii lui Iisus nu ar fi avut o credință bazată pe dovezi că l-au văzut în viață după ce a murit, a spus el.

„Lucrul frumos este că, cu cât cobori mai adânc cu întrebările tale în creștinism, cu atât mai solidă devine credința noastră.”