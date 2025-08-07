EVZ Special

Un alt adevăr despre Revoluția din '89? Evenimentul istoric la 12:00

Un alt adevăr despre Revoluția din '89? Evenimentul istoric la 12:00
Comentează știrea

Un alt adevăr despre Revoluția din '89? Evenimentul istoric la 12:00

Virgil Măgureanu, fostul șef al SRI, rupe tăcerea și oferă o perspectivă unică și detaliată asupra evenimentelor din Decembrie 1989.

Pus în fața întrebărilor incomode ale gazdelor Dan Andronic și Alice Barbu, Măgureanu demască mituri, clarifică acțiuni controversate și vorbește deschis despre pregătirile subterane pentru înlăturarea lui Ceaușescu.

A fost o revoluție sau o lovitură de stat? Cine a tras, de fapt, în noi după 22 decembrie? Află răspunsurile direct de la un martor cheie al istoriei recente a României.

Ani de coșmar pentru românii care au ales ROBOR. Zdrobiți de creșterea năucitoare
Ani de coșmar pentru românii care au ales ROBOR. Zdrobiți de creșterea năucitoare
Exclusiv. Mihai Trăistariu, vânat de admiratoare: Li se pune pata pe mine
Exclusiv. Mihai Trăistariu, vânat de admiratoare: Li se pune pata pe mine

Măgureanu contestă ideea unei „revoluții” sau a unei „lovituri de stat” în sens clasic, argumentând că statul român încetase deja să existe, lăsând un vid de putere umplut de haos.

Virgil Măgureanu descrie procesul ca pe un „simulacru” fabricat în grabă, menit să asigure dispariția rapidă a dictatorului. El subliniază că mulți doreau eliminarea lui Ceaușescu de teama că ar fi putut contesta noua putere.

Bazându-se pe experiența sa directă, Măgureanu oferă detalii despre grupul din jurul lui Ion Iliescu și despre cum s-au pregătit, cu ani înainte, pentru o eventuală schimbare de regim.

Află răspunsurile direct de la un martor cheie al istoriei recente a României.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:58 - Gigantul care scapă de taxele lui Donald Trump. Are o importanță strategică la nivel mondial
14:49 - Susținut de liderii Europei, Zelenski cere o întâlnire cu Putin
14:46 - Comisia Europeană și Apele Române avertizează: Pierderile de apă reprezintă riscuri majore pentru România
14:42 - Oana Țoiu, vizită oficială în Ucraina: O crimă de război șocantă
14:38 - Despre Ion Iliescu, personajul istoric
14:26 - Povestea românului care l-a adus pe Michael Jackson în România: Am plâns atunci

Proiecte speciale