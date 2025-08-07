EVZ Special Un alt adevăr despre Revoluția din '89? Evenimentul istoric la 12:00







Un alt adevăr despre Revoluția din '89? Evenimentul istoric la 12:00

Virgil Măgureanu, fostul șef al SRI, rupe tăcerea și oferă o perspectivă unică și detaliată asupra evenimentelor din Decembrie 1989.

Pus în fața întrebărilor incomode ale gazdelor Dan Andronic și Alice Barbu, Măgureanu demască mituri, clarifică acțiuni controversate și vorbește deschis despre pregătirile subterane pentru înlăturarea lui Ceaușescu.

A fost o revoluție sau o lovitură de stat? Cine a tras, de fapt, în noi după 22 decembrie? Află răspunsurile direct de la un martor cheie al istoriei recente a României.

Măgureanu contestă ideea unei „revoluții” sau a unei „lovituri de stat” în sens clasic, argumentând că statul român încetase deja să existe, lăsând un vid de putere umplut de haos.

Virgil Măgureanu descrie procesul ca pe un „simulacru” fabricat în grabă, menit să asigure dispariția rapidă a dictatorului. El subliniază că mulți doreau eliminarea lui Ceaușescu de teama că ar fi putut contesta noua putere.

Bazându-se pe experiența sa directă, Măgureanu oferă detalii despre grupul din jurul lui Ion Iliescu și despre cum s-au pregătit, cu ani înainte, pentru o eventuală schimbare de regim.

