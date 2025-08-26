Vremea

Vreme instabilă în Republica Moldova, ploi în mai multe zone

Vreme instabilă în Republica Moldova, ploi în mai multe zone
Vreme capricioasă, azi, în Republica Moldova, cu ploi în nord și nord-estul țării și temperaturi ușor sub media obișnuită pentru această perioadă a anului, după cum au anunțat meteorologii. Maximele de marți se vor încadra între valorile de 20 și 24 de grade Celsius, iar minima va ajunge în timpul nopții la 12 grade Celsius.

Plouă în Republica Moldova, marți, 26 august

Va fi cer senin pe tot parcursul zilei, în sud și în sud-este, parțial înnorat în restul teritoriilor. Precipitații seminificative văr cădea în nord și nord-est, vântul va sufla moderat, cu unele intensificări în centru și nord. Se vor înregistra 20 de grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 21 de grade la Bălți, 23 de grade Celsius la Ștefan-Vodă și câte 24 de grade la Chișinău și la Cahul.

Mâine, cerul va fi senin în toată țara, cu unele momente în care își vor face apariția norii, nu va ploua, maximele vor fi de 24 până la 27 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în România

În România, azi, valorile termice vor fi ușor mai ridicate față de ziua anterioară și apropiate de cele obișnuite. Însă, dimineața și noaptea vremea va continua să fie răcoroasă în cea mai mare parte a țării, conform celor de la ANM. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 21 și 29 de grade Celsius. De partea cealaltă, cele minime se vor situa de la 0 - 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și până spre 18 - 19 grade Celsius, local pe litoral.

Trei ani într-o temniță din Tiraspol. Pogorlețchi, pedepsit pentru curajul de a critica regimul
Trei ani într-o temniță din Tiraspol. Pogorlețchi, pedepsit pentru curajul de a critica regimul
Macrou la cuptor în stil spaniol. Rețeta, potrivită cu garnituri ușoare
Macrou la cuptor în stil spaniol. Rețeta, potrivită cu garnituri ușoare

Cerul va fi mai mult senin, vor exista înnorări trecătoare în prima parte a zilei în extremitatea de sud-est a teritoriului. Totodată, după-amiaza și seara în nord și nord-est, dar numai cu totul izolat vor mai fi posibile ploi slabe, de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, vor apărea unele intensificări ușoare în zona montană înaltă și pe litoral. În depresiuni, dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață, au mai informat meteorologii.

