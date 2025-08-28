International Macron susține solicitarea votului de încredere, opoziția vrea anticipate







Președintele Republicii Franceze Emmanuel Macron a declarat public că îi oferă „sprijin deplin” premierului François Bayrou care a anunțat că va solicita, pe 8 septembrie, un vot de încredere în parlamentul profund divizat, riscând să piardă conducerea guvernului, potrivit France24.

În acest timp, opoziția, atât de dreapta, cât și de stânga, contestă măsurile de austeritate propuse și cere fie dizolvarea Adunării Naționale, fie chiar demisia președintelui.

Decizia premierului François Bayrou de a solicita un vot de încredere survine într-un moment de tensiuni majore între guvern și parlament.

Anunțul a fost făcut luni, iar dezbaterea urmează să aibă loc la începutul lunii septembrie, într-un climat marcat de fragmentare politică.

Bayrou speră să convingă deputații de necesitatea unui program de austeritate menit să reducă deficitul bugetar și să stabilizeze finanțele publice.

În ciuda susținerii ferme a lui Emmanuel Macron, adversarii politici ai premierului au respins rapid ideea. Partidul de extremă dreapta Rassemblement National a cerut convocarea de noi alegeri legislative, în timp ce formațiunea La France Insoumise consideră că președintele însuși ar trebui să renunțe la funcție.

Astfel, votul de încredere s-a transformat dintr-un simplu instrument parlamentar într-un test de supraviețuire pentru guvernul Bayrou.

Miezul conflictului îl constituie planul premierului de a economisi aproximativ 44 de miliarde de euro. Printre măsurile anunțate se numără reducerea numărului de zile libere legale și înghețarea creșterilor de cheltuieli publice.

Analiștii economici avertizează că, odată cu creșterea ratelor dobânzilor, datoria Franței riscă să devină nesustenabilă.

Reacțiile nu au întârziat. Conform unui sondaj Ifop publicat pe 27 august, 63% dintre cetățeni susțin dizolvarea parlamentului și organizarea unor noi alegeri.

În paralel, o campanie de amploare împotriva austerității, intitulată „Bloquons tout” („Să blocăm totul”), a fost lansată de partidele de stânga și urmează să culmineze cu o grevă generală pe 10 septembrie. Astfel, guvernul se confruntă simultan cu opoziția politică și cu presiunea străzii.

Implicațiile votului de încredere sunt multiple și majore. Dacă premierul Bayrou nu reușește să obțină sprijinul parlamentului, președintele Macron are mai multe opțiuni, printre care desemnarea unui nou prim-ministru, dizolvarea legislativului sau, în scenariul extrem, propria demisie.

În trecut, o tentativă de rezolvare a blocajului politic prin alegeri anticipate s-a dovedit contraproductivă, lăsând Franța cu o Adunare Națională fără o majoritate clară.

Pe termen mediu, criza riscă să amplifice ascensiunea extremei drepte, care speculează impasul politic pentru a-și consolida imaginea de alternativă credibilă în perspectiva prezidențialelor din 2027.

În același timp, pentru Europa, stabilitatea Franței rămâne esențială, mai ales în condițiile presiunilor economice și geopolitice actuale.