Politica Grindeanu condiționează Pachetul 2, de reducere a privilegiilor bugetarilor, de un „pachet PSD"







Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a explicat miercuri seara, la Digi24, care este condiția impusă de social-democrați pentru ca măsurile fiscal-bugetare ale Guvernului Bolojan să fie aprobate.

Sorin Grindeanu a precizat că, în proporție mare, măsurile Guvernului Bolojan au fost agreate în ultimele două-trei săptămâni, fără divergențe majore pe subiecte precum eliminarea privilegiilor sau restructurarea companiilor de stat. Totuși, liderul PSD susține că unele propuneri asociative legate de administrație și fiscalitate nu au fost preluate, ceea ce a generat necesitatea unui pachet suplimentar propus de social-democrați.

„Va trebui să existe și un pachet PSD, următorul. E un fel de condiționare, nu e breaking news”, a explicat Grindeanu. El a adăugat că modificările vor viza corectarea unor aspecte legate de pensiile speciale pentru anumite categorii și ajustarea politicilor fiscale pentru a susține relansarea economică.

Pe lângă condiționarea prin Pachetul PSD, Sorin Grindeanu a oferit detalii despre impactul reformelor: vor exista reduceri de indemnizații, restructurări în companii și clarificări în administrația locală. Totodată, liderul PSD a subliniat că toate modificările trebuie să respecte principiile unui stat de drept, fără a avea efect retroactiv, și să se alinieze recomandărilor OCDE.

Grindeanu a menționat că discuțiile continuă și că rectificările bugetare vor fi discutate în paralel cu deficitul și negocierile cu Comisia Europeană. Grindeanu a avertizat că prezentarea măsurilor dintr-o perspectivă negativă poate afecta încrederea în economie și consum.

Sorin Grindeanu a reiterat că „pachetul PSD” va aborda probleme precum pensiile speciale pentru anumite categorii profesionale și reorganizarea administrației locale. „Când faci reașezări pe magistrați, urmează și alte zone. Dacă lucrezi la ghișeu, nu cred că ar trebui să ai pensie specială. Va fi clarificat în pachetul PSD”, a explicat liderul.

El a mai subliniat că măsurile propuse sunt parte dintr-un plan de relansare economică, menită să stabilizeze consumul și să încurajeze investițiile. Grindeanu a explicat că acest pachet se află în pregătire și va fi completat cu amendamente pentru a asigura echilibrul între austeritate și stimularea economiei.