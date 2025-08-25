Politica Sorin Grindeanu: Toată presiunea pusă pe noi nu mă impresionează absolut deloc







Sorin Grindeanu a ridicat tonul în ședința internă a PSD, acuzând Guvernul și partenerii de coaliție că întârzie prezentarea formelor finale pentru pachetul doi de reforme fiscale și administrative. Liderul interimar al social-democraților a cerut proiecții concrete și date clare privind impactul măsurilor propuse, avertizând că PSD nu acceptă „povești” în loc de soluții, potrivit stenogramelor consultate de stiripesurse.ro.

Înaintea ședinței de coaliție stabilite pentru luni după-amiază, Sorin Grindeanu a transmis mesaje clare către partenerii de guvernare și ministerele implicate. Liderul interimar al PSD a evidențiat că presiunea publică asupra coaliției este considerabilă, însă Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării nu au furnizat documentele necesare pentru ca pachetul de reforme să fie aprobat.

„Toți domnii aceștia care stau toată ziua cu PSD în gură nu au venit nici după o săptămână cu reforma pe administrația locală. Deci cine blochează ce?! Avem nevoie de o discuție clară pe acest subiect”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a insistat că social-democrații susțin reformele, dar au nevoie de date exacte privind efectele măsurilor, în special pe partea de fiscalitate și taxarea multinaționalelor.

Grindeanu a răspuns și la criticile conform cărora PSD ar întârzia adoptarea pachetului doi de reforme. „Toată presiunea exercitată asupra noastră nu mă impresionează deloc. PSD nu împiedică absolut nimic. Dacă Guvernul ar fi venit cu pachetul pentru eliminarea privilegiilor și a pensiilor speciale, acesta ar fi putut fi adoptat de mult timp”, a declarat liderul social-democrat.

Liderul PSD și-a exprimat, de asemenea, nemulțumirea față de solicitările venite din partea USR privind desemnarea prefecților și subprefecților.„Nu mergem la coaliție să împărțim funcții. Dacă vor să discutăm pe măsurile fiscale sau de administrație, atunci DA, suntem de acord. Noi stăm după ei – pentru că stau și pierd timpul pe administrația locală și măsurile fiscale” , a mai spus Grindeanu.

Ilie Bolojan plănuia să adopte în această săptămână pachetul doi de măsuri fiscale și administrative și să-și asume responsabilitatea în Parlament. Surse politice au menționat că planul a fost amânat din cauza tensiunilor din cadrul coaliției și a negocierilor complicate cu PSD, condus de Sorin Grindeanu.