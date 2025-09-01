International Probleme cu avionul Ursulei von der Leyen. Bruiat de ruși în Bulgaria, a aterizat ca acum 50 de ani







Un incident grav de bruiaj GPS a forțat duminică avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze manual pe aeroportul din Plovdiv, Bulgaria, folosind hărți pe hârtie, potrivit Financial Times, care citează trei oficiali familiarizați cu situația.

Pe măsură ce aeronava se apropia de aeroport, sistemele electronice de navigație au fost dezactivate, oficialii descriind evenimentul drept o operațiune de interferență rusească. „Întreaga zonă a aeroportului GPS s-a întunecat”, a declarat unul dintre ei. După ce avionul a înconjurat aeroportul timp de o oră, pilotul a decis aterizarea manuală, folosind hărți analogice. „A fost o interferență incontestabilă”, au adăugat sursele.

Autoritatea Bulgară pentru Servicii de Trafic Aerian a confirmat incidentul și a precizat că, din februarie 2022, s-a observat o creștere a bruiajului GPS și a falsificărilor de semnal, care perturbă navigația aeronavelor și sistemele de la sol.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat acuzațiile, declarând pentru Financial Times că „informațiile dumneavoastră sunt incorecte”. Comisia Europeană a fost contactată pentru comentarii.

Bruiajul GPS – de la tehnologie militară la instrument de perturbare civilă

Așa-numitul bruiaj GPS și spoofing, care împiedică sau distorsionează sistemul de navigație prin satelit, a fost inițial utilizat de serviciile militare și de informații pentru protejarea obiectivelor sensibile. În prezent, este folosit din ce în ce mai mult de țări precum Rusia pentru a perturba viața civilă.

Guvernele UE au avertizat că bruiajul GPS în creștere riscă să provoace un dezastru aerian, afectând aeronavele comerciale. Incidente similare au crescut în ultimii ani în Marea Baltică și în statele est-europene apropiate de Rusia, perturbând navele, avioanele și civilii care utilizează GPS-ul pentru navigația zilnică.

Von der Leyen zbura de la Varșovia la Plovdiv pentru întâlniri cu prim-ministrul bulgar Rosen Zhelyazkov și vizita unei fabrici de muniții. Turneul său în statele din prima linie ale UE are ca scop discutarea pregătirii blocului comunitar în fața războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Președintele rus Vladimir Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba. Este un prădător. Poate fi ținut sub control doar printr-o descurajare puternică”, a declarat von der Leyen la sosirea sa în Bulgaria.

Bulgaria a furnizat echipamente militare Ucrainei, inițial armament sovietic și, ulterior, artilerie și produse fabricate de industria locală de apărare. Avionul Ursulei von der Leyen a părăsit Plovdiv fără incidente după vizită. Președinta Comisiei Europene efectuează o vizită și în România.