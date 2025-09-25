Social

Hotelierii au pregătit ofertele pentru Crăciun. Cât plătesc turiștii pentru un sejur în Poiana Brașov

Decor Crăciun. Sursa foto: Pixabay
Deși toamna s-a instalat de curând, hotelierii de la munte au pregătit deja ofertele de cazare pentru Crăciun. În acest an, majoritatea mizează pe pachete care includ pachete cu mic dejun, prânz și cină festivă. În unele unități de cazare, turiștii se vor bucura de o masă specială în Ajun, când vor savura pomana porcului. La un hotel de patru stele din Poiana Brașov, ofertele pornesc de la 6.150 și pot ajunge la 12.410 lei, în funcție de tipul camerei și de numărul de nopți.

Crăciun la munte 2025. Cât plătești pentru un sejur în Poiana Brașov

Ofertele includ cazare cu demipensiune, cine festive de Ajun și Crăciun, muzică live în fiecare seară și acces gratuit la SPA, piscine și saună, în limita locurilor disponibile. În plus, turiștii care achită pachetul de cazare în avans pot beneficia de o reducere de 10%.

Cei care aleg un hotel de trei stele vor plăti mai puțin. Pentru trei nopți de cazare cu mic dejun, turiștii vor achita în jur de 2275 de lei.

În Predeal, tarifele la hotel de patru stele pornesc de la 2.188 de lei. Dacă aleg varianta de cazare Demipensiune Plus, aceștia pot beneficia de o noapte gratuită de cazare (noaptea de 23 spre 24 decembrie). De asemenea, turiștii au inclusă masa festivă de Crăciun.

Oferte pentru cei care aleg să se cazeze la pensiuni

La rândul lor, proprietarii de pensiuni au început să pregătească ofertele pentru perioada sărbătorilor. Cei care nu sunt dispuși să aloce un buget generos pentru un sejur la munte pot alege pachete fără masa inclusă.

Astfel, aceștia se pot caza la pensiuni din Predeal, Sinaia sau Bușteni la prețuri ce pornesc de la 180 de lei pe noapte de persoană.

Tăierea porcului, atracția turiștilor

În perioada sărbătorilor, turiștii preferă pachetele care oferă muzică live, concerte de colinde sau activități tradiționale precum tăierea porcului. Astfel, ofertele de acest tip sunt cele mai căutate.

Un resort de pe Valea Doftanei propune un sejur all inclusive de Crăciun 2025, la 500 de euro de persoană, care le oferă turiștilor o experiență aparte. Vizitatorii pot participa la tăierea porcului, la prepararea cârnaților sau la afumarea cărnii. De asemenea, turiștii se vor putea savura un pahar de vin fiert în fața focului de tabără.

Proiecte speciale