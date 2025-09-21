Va ninge în România mult mai devreme decât se anticipa. Anunțul făcut de ANM

România ar putea să aibă mari surprize în acest an, în sezonul rece, după cum au anunțat specialiștii de la ANM. Un vortex polar ce se formează deasupra Arcticii ar putea să răcească vremea și în țara noastră și aă aducă mai devreme fenomene specifice iernii.

Sunt șanse ca primii fulgi să cadă în luna noiembrie, după cum a afirmat meteorologul Elena Mateescu. Nu trebuie să excludem niciodată o posibilitate ca iarna în România să aducă primele ninsori încă din ultima lună de toamnă, mai ales începând după 21 de noiembrie.

Este o tradiție în acest sens, să consemnăm episoade cu răciri și zăpadă. Iar iarna în ansamblu ei înseamnă strat de zăpadă nu numai la munte, din păcate ultimele ierni au fost cele mai călduroase.

Cu măsură ce ne apropiem de ultima lună de toamnă vom putea să apreciem cum va fi iarna lui 2025-2026. Este prea devreme ca să ne dăm seama acum, însă putem să ne așteptăm la alternanțele bine cunoscute deja cu care am experimentat ultimele ierni, în care perioada călduroase au fost urmate de răciri”, a spus specialistul al Digi 24.

Deocamdată, vremea în țara noastră va fi marcată de temperaturi ridicate, peste media obișnuită în această perioadă. Sunt șanse mici de apariție a precipitațiilor până la finalul săptămânii viitoare.

Săptămâna viitoare va debuta cu temperaturi ridicate, mult mai mari decât cele obișnuite pentru sfârșitul lunii septembrie. Luni și marți, valorile maxime vor oscila între 22 și 32 de grade, iar minimele vor fi între 7 și 18 grade, cu excepția estului Transilvaniei, unde se pot înregistra chiar valori în jur de 1 grad. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane și în Banat. Dimineața și noaptea se vor semnala condiții de ceață, în special în depresiuni și pe văi.