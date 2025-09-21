Asemănare controversată. Pantofii Prada și influențele locale

Casa de modă Prada se află sub lumina reflectoarelor după lansarea unei noi perechi de pantofi pentru femei, care au stârnit controverse online.

Internauții și comunitățile dedicate tradițiilor românești au observat asemănări izbitoare între pantofii de lux și opinci, încălțăminte tradițională românească.

„Ne-a fost semnalată o asociere pe care vă invităm să o comentați: pantofi Prada, aparent inspirați de opinci. Opincile nu sunt doar românești, ele se regăsesc în întreaga zonă balcanică. Ce opinie aveți? Așteptăm răspunsurile voastre”, a transmis pagina „La Blouse roumaine”.

Pe rețelele de socializare, internauții români și iubitorii de tradiții au început să comenteze asemănările dintre pantofii Prada și opincile tradiționale.

Unii susțin că designul vârfului și pintenul de la spate seamănă clar cu cele din România, în timp ce alții notează că opinci există și în alte țări balcanice.

„Uitându-mă la cele două fotografii, eu zic că este o asemănare destul de clară. Eu așa văd, vârful pantofilor clar seamănă cu vârful opincii. Și bulgarii, spre exemplu, au opinci, ca mai toate țările din Balcani, însă la ei diferă vârful. Aici pare inspirat din zona României. Pe urmă, pintenul din spate este similar. Aș spune că din orice unghi te uiți la pantofi vezi o asemănare clară cu opinca noastră românească. Seamănă ca formă, cât și coloristică”, a explicat un utilizator pasionat de tradițiile românești.

Brandul italian a fost criticat și în trecut pentru apropierea de elemente culturale din alte regiuni, cum ar fi India, unde sandalele Kolhapuri au generat dispute similare.

În cazul României, comunitatea online pune accent pe respectarea patrimoniului cultural și pe recunoașterea meritelor artizanilor locali.

Designer-ul român Alexandra Șipa, care a realizat în 2023 o colecție inspirată de opincile tradiționale, a atras atenția asupra asemănării aproape identice dintre creațiile sale și pantofii Prada, care costă 1.150 de euro.

„Este evident că sursa de inspirație este aceeași, iar opincile românești au fost punctul central al designului nostru”, a precizat Alexandra Șipa în mai multe declarații publice.

Discuția despre pantofii Prada și asemănarea lor cu opinci ridică întrebări importante despre granițele dintre inspirație și imitare. În timp ce Prada nu a oferit încă un răspuns oficial, comunitățile online cer clarificări și mai multă transparență din partea brandului.

În același timp, incidentul reamintește publicului de valoarea patrimoniului cultural românesc și de necesitatea protejării tradițiilor, chiar și în contextul modei internaționale.

Experții subliniază că astfel de cazuri pot stimula dialogul despre influențele culturale, dar pot și să genereze tensiuni atunci când originea unei creații nu este recunoscută.