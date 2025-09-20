Regina Maxima, criticată din cauza alegerii vestimentare la un eveniment din Amsterdam

Regina Maxima a Țărilor de Jos a atras atenția joi, 18 septembrie, la Amsterdam, prin alegerea unei ținute inedite, pentru un evenimentul care a marcat 40 de ani de activitate ai Netherlands Brain Bank (NHB). Suverana a purtat o rochie verde din mătase, semnată de casa Natan Couture, iar apariția sa a generat reacții mixte în rândul publicului.

Regina Maxima, cunoscută pentru stilul său nonconformist și pentru dorința de a-și exprima personalitatea prin modă, a ales să marcheze aniversarea NHB printr-o ținută surprinzătoare. Rochia verde, realizată din mătase și accesorizată cu franjuri lungi și moi, i-a oferit un aer regal și inedit.

Deși croiala era una scurtă, franjurile aplicate la tiv au transformat vizual piesa într-o rochie de tip midi. Regina Maxima a completat ținuta cu o pălărie verde într-o nuanță diferită, pantofi și un clutch gri, plus cercei. Alegerea ei a confirmat încă o dată preferința pentru designerul belgian Natan Couture, unul dintre cei mai apropiați creatori ai reginei.

Imediat după apariție, fotografiile cu regina au început să circule pe rețelele sociale, stârnind comentarii aprinse. Unii utilizatori au apreciat faptul că Regina Maxima își asumă riscuri și nu se teme să fie diferită. „Îi dau credit pentru curaj, dar rochia aceasta este un dezastru”, a scris un internaut.

Alții au remarcat aspectul mai puțin reușit al croielii: „Pare că materialul este adunat greșit, ceva nu este în regulă.” Printre reacțiile critice s-au numărat și comentarii tăioase precum „un haos verde” sau „gust discutabil”. Totuși, fanii fideli ai reginei consoarte au sărit în apărarea ei: „Dacă cineva poate purta așa ceva, aceea este Regina Maxima. Ea arată minunat.”, au scris unii internauți la o postare de pe Instagram.

Pentru Regina Maxima, moda a fost mereu o modalitate de a-și afirma individualitatea. Suverana olandeză nu se conformează mereu standardelor tradiționale regale și preferă să experimenteze cu texturi, culori și forme, chiar dacă acest lucru înseamnă să stârnească reacții mixte.

De-a lungul timpului, Regina a purtat numeroase creații Natan Couture, casei belgiene fiindu-i adesea atribuite alegeri considerate fie îndrăznețe, fie neinspirate. Totuși, stilul reginei rămâne constant un subiect de discuție și un element definitoriu al imaginii sale publice, potrivit express.co.uk.