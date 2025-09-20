Monden

Kate, prezență uimitoare la marele eveniment organizat de Casa Reglă a Marii Britanii. Bijuteria care a furat toate privirile

Sursa foto: theroyalfamily
Kate, Prințesă de Wales a arătat uluitor săptămâna aceasta, în timpul dineului organziat de familia regală a Marii Britanii pentru președintele Statelor Unite, Donald Trump, și soția acestuia, Melania. Evenimentul a avut loc la Castelul Windsor. Prințesa Kate a participat alături de soțul ei, Prințul William, la petrecerea care a numărat peste 160 de invitați.

Kate, prințesă de Wales, strălucitoare la evenimentul organizat pentru familia Trump

Prințesa a arătat uimitor într-o rochie aurie Phillipa Lepley, un clutch de culoarea fildeșului, totul asortat cu cerceii regretatei Regine. Însă diadema ei a fost cea care a atras din nou atenția tuturor. Este vorba despre diadema Nodul Amantului. Kate a purtat frecvent bijuteria uimitoare în timpul recepțiilor diplomatice.

Kate Middleton

Sursa foto: Arhiva EvZ

Este estimată la o valoare de aproximativ 1 milion de lire sterline și e decorată cudiamante și perle. A fost purtată de diverși membri ai familiei regale de-a lungul anilor, inclusiv de Regina Elisabeta și Prințesa Diana.

Diadema care a furat privirile tuturor invitaților

A fost confecționată în 1914 de către bijutierul regal Garrard pentru Regina Mary de Teck - bunica regretatei Reginei Elisabeta. Dar, în ciuda frumuseții sale, se spune că piesa uimitoare are și unele efecte secundare.

Se spune că obiectul respectiv provoacă dureri de cap cumplite celor care o poartă. Este inconfortabilă din cauza greutății și a zgomotului pe care o fac perlelor în formă de pară.

Diamante și perle de cea mai bună calitate

Diadema a fost purtată de mai multe ori de Prințesa Diana, care se plângea de dureri de cap din cauza valoroasei bijuterii. „Deși este o piesă incredibilă, diadema are dezavantajele sale și se spune că e atât de grea încât i-a provocat dureri de cap Prințesei de Wales. Se spune că este, de asemenea, zgomotoasă din cauza perlelor balansate.

Este împodobită cu diamante și perle de cea mai bună calitate”, a explicat bijutierul Maxwell Stone.

 

