Schimbare la meciul amical România-Moldova: Irina Rimes nu va mai intona imnul de stat. Cine i-a luat locul

Pe data de 9 octombrie, începând cu ora 21:00, Arena Națională din București va găzdui meciul România - Republicii Moldova într-o competiție oficială organizate sub egida UEFA, a transmis Federația Română de Fotbal. Inițial s-a spus că Irina Rimes va intona imnul Moldovei, dar artista nu va mai putea participa la eveniment fiind înlocuită.

Deși este o partidă amicală, confruntarea capătă o semnificație aparte prin simbolistica ei, marcând nu doar o premieră sportivă, ci și o reafirmare a legăturilor apropiate dintre cele două state. Împărtășind o istorie comună, valori culturale similare și o pasiune comună pentru fotbal, România și Republica Moldova transformă această întâlnire într-un moment de celebrare a unității și prieteniei.

Evenimentul de la București se anunță a fi un prilej de apropiere între suporteri și o ocazie pentru ambele echipe de a evolua într-un cadru festiv, în fața unui public care va susține cu entuziasm spectacolul sportiv, transmite FRF.

Federația Română de Fotbal a anunțat vineri, printr-o postare pe site-ul oficial a echipei naționale, că artista Irina Rimes nu va putea onora invitația de a fi prezentă la meciul amical dintre România și Republica Moldova, programat pentru data de 9 octombrie. În absența sa, interpretarea imnului Republicii Moldova va fi preluată de Tania Turtureanu.

„Din cauza unei schimbări neașteptate de program, artista Irina Rimes nu va mai putea participa momentul solemn de la partida România-Moldova. În acest condiții, imnul de stat al Moldovei va fi interpretat de artista Tania Turtureanu”, a transmis Federația Română de Fotbal.

Biletele pentru meciul programat vor fi disponibile începând de vineri, 19 septembrie, pe platforma oficială bilete.frf.ro. Accesul în stadion va fi permis începând cu ora 18:00, iar suporterii vor putea participa la activitățile din cadrul Arenei Fanilor, un spațiu interactiv organizat de Federația Română de Fotbal împreună cu partenerii săi, care pregătesc surprize și momente speciale pentru fani înaintea începutului jocului.

Programul serii va continua cu un concert de excepție, ce va începe la ora 19:00, realizat în colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal. Pe scena din fața stadionului vor urca artiștii Guess Who și Zdob și Zdub, care vor anima atmosfera și vor aduce energie pozitivă spectatorilor. Imnurile naționale ale României și Moldovei, „Deșteaptă-te, române!” și „Limba noastră”, vor fi interpretate de cântărețele Lidia Buble și , Tania Turtureanu.

Prețurile biletelor variază între 40 și 100 de lei, în funcție de zona aleasă în stadion. Locurile din peluze costă 40 de lei, iar cele situate pe tribunele 1 și 2, inclusiv cele centrale, sunt disponibile la prețul de 100 lei. De asemenea, tinerii beneficiază de tarife reduse.

Copiii cu vârsta sub 15 ani pot achiziționa bilete la prețul de 10 lei, în timp ce persoanele între 15 și 24 de ani vor plăti 30 lei pentru acces. Minorii sub 15 ani au acces special în zona dedicată familiilor, denumită „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, iar la cumpărarea biletelor trebuie selectat tipul „copil”. Pentru emiterea biletelor personalizate, este necesară introducerea datelor copiilor în sistemul de vânzare.

Fiecare comandă poate conține maximum patru bilete, cu excepția celor pentru Family Zone, unde se pot cumpăra până la cinci bilete, dintre care cel puțin unul trebuie să fie rezervat unui copil sub 15 ani. La fiecare bilet achiziționat se adaugă o taxă de procesare de 2 lei, se mai arată în comunicatul transmis de frf.ro.