Sondaj INSCOP. Românii cred că statul trebuie să intervină mai mult în economie

Conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1–9 septembrie 2025, 61,3% dintre români consideră că statul ar trebui să intervină mai mult în economie. La polul opus, 33% susțin piața liberă cu intervenții minime.

Barometrul este realizat lunar de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Scopul proiectului este de a aduce în atenția publicului teme de interes pentru prezentul și viitorul României, prin sondaje reprezentative la nivel național.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.103 persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României. Metoda utilizată a fost CATI (interviuri telefonice), cu o marjă de eroare de ± 2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost culese între 1 și 9 septembrie 2025 și reflectă opiniile românilor pe teme economice, sociale și culturale.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, a explicat că rezultatele arată o orientare hibridă a populației, situată între intervenționism economic și conservatorism cultural:

„Barometrul arată că o mare parte a societății românești împărtășește o orientare de valori hibride, un melanj între intervenționismul economic și conservatorismul cultural. Aceste opțiuni combină reflexele stângii tradiționale, care hiperbolizează rolul statului în economie, și reflexe ale dreptei tradiționale, care pune accentul pe tradiții și valori naționale. Opțiunile populației pot explica parțial adeziunea la reprezentări politice specifice populismului conservator.”

Potrivit lui Ștefureac, percepțiile privind rolul statului în economie și importanța valorilor tradiționale sunt mai puternice în rândul tinerilor și al mediului rural, în timp ce urbanul mare și populația cu educație superioară tind să se orienteze către progres și modernizare.

61,3% dintre români cred că statul ar trebui să intervină mai mult în economie. În schimb, 33% consideră că piața liberă trebuie să rămână cât mai puțin reglementată. Restul respondenților fie nu au o opinie, fie au refuzat să răspundă.

Sprijinul pentru intervenția statului este ridicat în rândul votanților PSD (71%), PNL (68%) și USR (61%), dar și printre susținătorii AUR (57%). La nivel socio-demografic, 67% dintre tinerii sub 30 de ani susțin un rol mai activ al statului, alături de 64% dintre persoanele cu vârste între 30–44 ani și 62% dintre cei peste 60 de ani.

Pe de altă parte, piața liberă este susținută în proporție mai mare de votanții USR (38%) și AUR (37%), dar și de persoanele cu educație superioară (39%) și de cei care lucrează în sectorul privat (37%).

58,3% dintre români cred că tradiția și păstrarea valorilor naționale reprezintă principala valoare pentru societate. Doar 36,7% susțin progresul și adaptarea la schimbările moderne.

Opțiunea pentru tradiție este dominantă în rândul votanților AUR (75%) și PSD (67%), dar și în rândul persoanelor cu vârste peste 45 de ani și locuitorilor din mediul rural. În schimb, progresul și modernizarea sunt sprijinite în special de votanții USR (77%), de tineri și de persoanele cu educație superioară (61%).

Datele arată o polarizare clară între generații și niveluri de educație. Tinerii, urbanul mare și cei cu educație superioară se orientează către modernizare, în timp ce grupele mai vârstnice și mediul rural privilegiază tradiția și securitatea socială.

Această diviziune sugerează posibile clivaje politice și culturale pe termen mediu, cu impact asupra direcțiilor de dezvoltare ale societății românești.