Sondaj INSCOP, despre principalele dificultăți ale românilor la început de an școlar

Un sondaj realizat de INSCOP arată că printre dificultățile resimțite cel mai acut în această perioadă se numără cheltuielile necesare pentru achiziționarea rechizitelor și uniformelor școlare. Datele arată că entuziasmul nu este împărtășit în egală măsură de către toate categoriile de populație, iar tinerii cu vârste sub 30 de ani, precum și locuitorii Capitalei, se arată mai puțin implicați sau interesați de acest moment.

Potrivit sondajului, 59,3% dintre respondenți consideră că începutul școlii reprezintă un moment important nu doar pentru sistemul educațional, ci pentru întreaga societate.

Pe de altă parte, 16,2% dintre participanții la sondaj privesc acest eveniment ca fiind relevant exclusiv pentru elevi și cadre didactice, în timp ce 9,8% afirmă că nu îi afectează în mod special și nu îl consideră important.

Pentru 9,6% dintre cei chestionați, revenirea elevilor în bănci are mai degrabă o valoare simbolică, iar 5,2% nu au oferit un răspuns sau au spus că nu știu ce semnificație are pentru ei acest moment.

La începutul noului an școlar, părinții și elevii identifică mai multe provocări majore, potrivit unei cercetări recente. Cele mai frecvent menționate dificultăți sunt legate de cheltuielile necesare pentru rechizite și uniforme, aspect semnalat de 40,4% dintre respondenți.

Aproximativ 21,5% atrag atenția asupra nivelului de pregătire al cadrelor didactice, în timp ce 21% consideră că lipsa unor condiții infrastructurale adecvate în școli reprezintă o problemă importantă.

Alți 11,6% subliniază impactul emoțional asupra elevilor, manifestat prin stres sau emoții, iar 1,4% indică altceva. Un procent de 4% dintre participanți nu știu sau nu răspund, potrivit INSCOP.

Costurile legate de achiziția rechizitelor și a uniformelor școlare se numără printre cele mai frecvent semnalate probleme, în special de către femei, persoanele cu un nivel scăzut de educație și susținătorii partidelor PSD și AUR. Aceste categorii percep presiunea financiară asociată pregătirii pentru școală drept una dintre cele mai mari dificultăți, arată sondajul INSCOP.

Pe de altă parte, calitatea pregătirii cadrelor didactice este o temă care preocupă în mod special votanții USR, persoanele cu studii superioare, cei peste 60 de ani, dar și locuitorii marilor orașe, în special din București.

Lipsa infrastructurii adecvate în școli este o altă problemă evidențiată, cu precădere de către bărbați, persoane între 30 și 44 de ani, absolvenți de studii superioare și susținători ai PNL. Această categorie consideră că investițiile în dotarea și modernizarea unităților de învățământ sunt esențiale pentru buna desfășurare a activităților școlare, mai arată sondajul realizat de inscop.ro.