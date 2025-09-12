Social

Sondaj INSCOP, despre principalele dificultăți ale românilor la început de an școlar

Comentează știrea
Sondaj INSCOP, despre principalele dificultăți ale românilor la început de an școlarCopii și părinți. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Un sondaj realizat de INSCOP arată că printre dificultățile resimțite cel mai acut în această perioadă se numără cheltuielile necesare pentru achiziționarea rechizitelor și uniformelor școlare. Datele arată că entuziasmul nu este împărtășit în egală măsură de către toate categoriile de populație, iar tinerii cu vârste sub 30 de ani, precum și locuitorii Capitalei, se arată mai puțin implicați sau interesați de acest moment.

Sondaj INSCOP, despre principalele dificultăți ale românilor la început de an școlar

Potrivit sondajului, 59,3% dintre respondenți consideră că începutul școlii reprezintă un moment important nu doar pentru sistemul educațional, ci pentru întreaga societate.

Pe de altă parte, 16,2% dintre participanții la sondaj privesc acest eveniment ca fiind relevant exclusiv pentru elevi și cadre didactice, în timp ce 9,8% afirmă că nu îi afectează în mod special și nu îl consideră important.

Pentru 9,6% dintre cei chestionați, revenirea elevilor în bănci are mai degrabă o valoare simbolică, iar 5,2% nu au oferit un răspuns sau au spus că nu știu ce semnificație are pentru ei acest moment.

Mădălina Ghenea, despre cum a rămas fiica ei fără ghiozdan în prima zi de școală
Mădălina Ghenea, despre cum a rămas fiica ei fără ghiozdan în prima zi de școală
Comoara dacilor găsită de porci. Povestea aurului blestemat de la Sarmizegetusa Regia
Comoara dacilor găsită de porci. Povestea aurului blestemat de la Sarmizegetusa Regia

Principalele dificultăți la început de an școlar pentru părinți

La începutul noului an școlar, părinții și elevii identifică mai multe provocări majore, potrivit unei cercetări recente. Cele mai frecvent menționate dificultăți sunt legate de cheltuielile necesare pentru rechizite și uniforme, aspect semnalat de 40,4% dintre respondenți.

Aproximativ 21,5% atrag atenția asupra nivelului de pregătire al cadrelor didactice, în timp ce 21% consideră că lipsa unor condiții infrastructurale adecvate în școli reprezintă o problemă importantă.

elevi

Sondaj INSCOP. Elevi. Sursa foto: Pixabay

Alți 11,6% subliniază impactul emoțional asupra elevilor, manifestat prin stres sau emoții, iar 1,4% indică altceva. Un procent de 4% dintre participanți nu știu sau nu răspund, potrivit INSCOP.

Dificultăți diferite la început de an școlar, în funcție de profilul socio-demografic și politic al populației

Costurile legate de achiziția rechizitelor și a uniformelor școlare se numără printre cele mai frecvent semnalate probleme, în special de către femei, persoanele cu un nivel scăzut de educație și susținătorii partidelor PSD și AUR. Aceste categorii percep presiunea financiară asociată pregătirii pentru școală drept una dintre cele mai mari dificultăți, arată sondajul INSCOP.

Pe de altă parte, calitatea pregătirii cadrelor didactice este o temă care preocupă în mod special votanții USR, persoanele cu studii superioare, cei peste 60 de ani, dar și locuitorii marilor orașe, în special din București.

Lipsa infrastructurii adecvate în școli este o altă problemă evidențiată, cu precădere de către bărbați, persoane între 30 și 44 de ani, absolvenți de studii superioare și susținători ai PNL. Această categorie consideră că investițiile în dotarea și modernizarea unităților de învățământ sunt esențiale pentru buna desfășurare a activităților școlare, mai arată sondajul realizat de inscop.ro.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:35 - Mădălina Ghenea, despre cum a rămas fiica ei fără ghiozdan în prima zi de școală
23:25 - Ciutacu și băsismul: „Eu cu Băsescu nu ne-am halit niciodată”
23:11 - Comoara dacilor găsită de porci. Povestea aurului blestemat de la Sarmizegetusa Regia
22:59 - Noi acuzaţii în adresa fostului șef-adjunct al SIS-ului, arestat la București pentru spionaj în favoarea Belarusului....
22:52 - BRomania a slăbit 30 de kilograme pentru noul rol din filmul Situationship: Combinații nu relații
22:42 - Gheorghe Hagi nu vrea să lucreze cu un om-cheie din FRF. Condiția pusă la negocieri

HAI România!

Ciutacu și băsismul: „Eu cu Băsescu nu ne-am halit niciodată”
Ciutacu și băsismul: „Eu cu Băsescu nu ne-am halit niciodată”
De ce nu ia șpagă Victor Ciutacu: educația de acasă, frica de lege și de ce nu te poți îmbogăți onest din televiziune
De ce nu ia șpagă Victor Ciutacu: educația de acasă, frica de lege și de ce nu te poți îmbogăți onest din televiziune
Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?

Proiecte speciale