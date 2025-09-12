Limba română, materie obligatorie în școlile publice din Franța

Limba română va putea fi studiată ca disciplină obligatorie în școlile publice franceze, printr-un program pilot lansat de Ministerul Educației Naționale al Franței, a anunțat Ambasada României la Paris. „Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Créteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar”, a transmis pe Facebook ambasadorul României în Franța, Ioana Bivolaru.

Programul pilot va fi desfășurat la Collège Aimé et Eugénie Cotton, situat în localitatea Blanc-Mesnil, departamentul Seine-Saint-Denis. În această unitate sunt înscriși mai mulți elevi care vorbesc limba română, iar inițiativa urmărește sprijinirea lor și integrarea în sistemul educațional francez.

Ambasadorul Ioana Bivolaru a explicat într-o postare pe rețelele de socializare că scopul proiectului este ca tot mai mulți elevi să aibă acces la studiul limbii române. „Programul pilot se va desfășura pe parcursul mai multor ani și are ca obiective creșterea graduală a numărului de elevi și structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului școlar francez, până la nivelul clasei a XII-a”, a precizat reprezentanta diplomatică a României.

Prin această inițiativă, autoritățile franceze și române își propun să consolideze poziția limbii române în oferta educațională, nu doar în zonele cu comunități numeroase de români, ci și la nivel național. Proiectul vizează crearea unor programe complete, de la clasele gimnaziale până la finalizarea liceului, astfel încât elevii să poată susține examene și să primească certificări recunoscute.

Ambasada României subliniază că introducerea limbii române ca materie obligatorie reprezintă o recunoaștere a rolului important pe care comunitatea românească îl are în Franța și un pas semnificativ pentru promovarea culturii române în spațiul european.

Proiectul „Limba, Cultura și Civilizația Românească” (LCCR) reprezintă una dintre cele mai importante inițiative prin care copiii românilor din diaspora pot păstra legătura cu rădăcinile lor. Programul, dezvoltat de Ministerul Educației din România în colaborare cu autoritățile din țările gazdă, oferă elevilor posibilitatea de a studia limba română și elemente de cultură națională în cadrul școlilor din statele unde există comunități mari de români. Prin acest demers, se urmărește nu doar consolidarea identității lingvistice, ci și facilitarea integrării în societatea de origine atunci când familiile revin în țară.

Proiectul LCCR a fost implementat în școli publice din Italia, Spania, Belgia, Portugalia sau Irlanda, care au acceptat să includă limba română ca materie opțională. Elevii români sau cei interesați de cultura românească pot participa la aceste cursuri, care nu afectează programul de bază, dar aduc un plus educațional important. Prin manuale dedicate și profesori pregătiți, copiii dobândesc competențe lingvistice și cunoștințe despre istoria și tradițiile românești, contribuind astfel la menținerea coeziunii comunităților românești din străinătate.

Un aspect esențial al proiectului este că nu se limitează doar la transmiterea limbii, ci promovează și valorile culturale și civice românești. Orele de LCCR pun accent pe literatură, geografie, obiceiuri și simboluri naționale, oferind elevilor o imagine de ansamblu asupra identității românești. În același timp, proiectul sprijină recunoașterea diversității lingvistice în Uniunea Europeană și încurajează dialogul intercultural, făcând din română nu doar o limbă a minorităților, ci o resursă educațională valoroasă pentru societățile în care este predată.