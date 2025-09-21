Trotinetele electrice fac o nouă victimă. Adolescentul de 13 ani din Sibiu a murit

Adolescentul de 13 ani care a suferit un accident grav cu trotineta electrică la începutul lunii septembrie în Sibiu a murit, după ce starea sa s-a agravat pe parcursul spitalizării.

Incidentul a avut loc în apropierea unui mall de pe strada Lector, unde băiatul a căzut în timp ce conducea trotineta.

„Pacientul în vârstă de 13 ani, internat în cadrul secţiei Neurochirurgie după ce a suferit o căzătură cu trotineta, a decedat în cursul nopţii trecute. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medicii specialişti, starea tânărului s-a degradat constant în timpul spitalizării sale”, au anunţat reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean Sibiu.

Accidentul a avut loc pe 2 septembrie, în apropierea mall-ului de pe strada Lector, unde adolescentul a pierdut controlul trotinetei electrice și a căzut.

Echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sibiu a intervenit rapid și a constatat că băiatul suferise un traumatism cranio-cerebral grav și multiple excoriații la membre și torace.

După primul ajutor acordat la fața locului, acesta a fost transportat la CPU Luther pentru investigații suplimentare și tratament.

Autoritățile locale și reprezentanții spitalului au declarat că, deși s-au depus eforturi maxime pentru salvarea sa, starea pacientului s-a deteriorat progresiv.

Accidentul a stârnit îngrijorare în rândul părinților și al comunității sibiene, care cer reguli mai stricte privind folosirea trotinetelor electrice de către minori.

Specialiștii atrag atenția că astfel de vehicule, deși utile pentru deplasări urbane, pot fi extrem de periculoase dacă nu sunt folosite cu echipament de protecție adecvat sau supraveghere corespunzătoare.

În urma incidentului, autoritățile locale au anunțat că vor intensifica campaniile de informare privind siguranța rutieră și regulile de circulație pentru trotinetele electrice.

Moartea tânărului de 13 ani readuce în discuție pericolele trotinetelor electrice în orașele mari. Părinții și educatorii cer verificări mai stricte și impunerea unor restricții de vârstă mai clare.

„Este o tragedie care nu trebuie ignorată. Siguranța copiilor trebuie să fie prioritatea principală a tuturor celor implicați”, a declarat un reprezentant al Poliției Rutiere.

În plus, medicii recomandă purtarea permanentă a cască de protecție și respectarea regulilor de circulație pentru a preveni astfel de accidente.