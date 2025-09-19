Moartea unui adolescent schimbă regulile. Trotinetele electrice de închiriat, interzise în Piatra Neamț

Autoritățile din Piatra Neamț vor interzice, începând de luni, circulația trotinetelor electrice de închiriat pe raza municipiului. Anunțul a fost făcut de primarul Adrian Niță, care a explicat că decizia vine în contextul unui tragic accident în care un adolescent de 15 ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe o trotinetă electrică.

Potrivit edilului, măsura are un caracter preventiv și vine ca răspuns la un fenomen tot mai îngrijorător. În cursul acestui an, în Piatra Neamț au fost raportate alte șapte accidente în care au fost implicate trotinete electrice închiriate, soldate cu rănirea mai multor persoane.

Interdicția se aplică exclusiv „doar la trotinetele electrice închiriate”, nu și celor deținute în mod privat „se presupune că la cele achiziţie proprie un părinte, dacă o cumpără copilului, o dă şi cu un set de reguli, cu un echipament eventual”.

Autoritățile locale au transmis, de asemenea, că vor colabora cu operatorii de închirieri pentru implementarea măsurii și pentru informarea populației.

Primarul Adrian Niță a precizat că siguranța pietonilor și a participanților la trafic este o prioritate, iar administrația locală analizează și alte măsuri menite să reducă riscurile din trafic asociate acestui tip de mijloc de transport.

„Starea acestor trotinete electrice de închiriat este precară, iar din punct de vedere legal Poliţia nu poate lua o măsură coercitivă pentru că nu sunt supuse din punct de vedere al regimului juridic precum autoturismele să facă o inspecţie tehnică periodică”, a punctat primarul Adrian Niţă.

Primăria Piatra Neamț a mai subliniat faptul că a luat aceste măsuri în contextul creșterii numărului de incidente și abateri înregistrate în oraș.

Potrivit primarului Adrian Niță, de la începutul acestui an au fost aplicate 166 de amenzi pentru nereguli legate de folosirea acestor mijloace de transport, iar opt accidente au fost raportate, dintre care unul s-a soldat cu deces, iar alte șapte persoane au fost rănite, una dintre ele grav.

În urma acestor evenimente, edilul a precizat că, începând de luni, trotinetele electrice de închiriat nu mai pot fi utilizate pe raza municipiului. Compania care administrează flota de trotinete are la dispoziție două săptămâni pentru a elibera spațiile ocupate în baza contractului cu administrația locală.

Decizia vine după un accident grav produs pe 13 septembrie, când un adolescent de 15 ani, care se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Ștefan cel Mare, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. Băiatul a fost transportat la spital în stare gravă, însă, în ciuda eforturilor medicilor, a murit după câteva zile.