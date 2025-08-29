Vremea Iarna vine mai devreme, în 2025. Accuweather a anunțat primele ninsori







Iarna vine mai devreme în acest an. În septembrie, în anumite zone ale țării se vor înregistra primele ninsori, anunță meteorologii de la Accuweather, Cele mai mari șanse sunt spre finalul lunii, în Predeal, însă zăpada ar putea să apară și în alte zone montane. Prima ninsoare este așteptată pe 29 septembrie, când temperaturile vor varia între -1 și 9 grade Celsius.

În luna septembrie, precipitațiile vor fi mai frecvente, meteorologii estimând aproximativ 10 zile cu ploi și cel puțin o zi cu ninsoare. Temperaturile maxime vor varia între 22 și 9 grade Celsius, în timp ce valorile minime se vor situa între -1 și 15 grade, marcând o scădere semnificativă după jumătatea lunii.

La Predeal, pe 6 septembrie, se vor înregistra ploi, cu o temperatură maximă de 18 grade și minimă de 9 grade Celsius. Spre finalul lunii, pe 30 septembrie, se va resimți o răcire accentuată, cu o maximă de 14 grade și o minimă de 6 grade. Prima ninsoare din sezon este prognozată pentru 29 septembrie, când temperatura va urca până la 9 grade și va coborî până la -1 grad Celsius.

Specialiștii avertizează că această toamnă și începutul iernii vor fi influențate de fenomenul La Niña. Conform prognozelor NOAA și Live Science, impactul acestui episod va fi moderat și de scurtă durată, fără a aduce valori extreme sau noi recorduri meteorologice.

La Niña este faza rece a ciclului climatic El Niño-Oscilația Sudică (ENSO), un fenomen natural care implică modificări ale temperaturii apei și atmosferei în zona tropicală a Oceanului Pacific.

În timpul unui episod de La Niña, curentul jet se deplasează mai spre nord, aducând ierni mai reci și mai umede în nordul Statelor Unite, în timp ce sudul țării se confruntă cu condiții mai uscate și ierni mai blânde. De asemenea, acest fenomen poate amplifica activitatea ciclonilor tropicali în Atlantic.

Iarna trecută, condițiile specifice La Niña s-au manifestat doar temporar și nu au fost suficient de persistente pentru a fi înregistrate ca un episod oficial în evidențele climatologice. Potrivit celei mai recente prognoze ENSO publicate de Serviciul Național de Meteorologie, este posibil ca un episod similar să apară în următoarele luni.

Pentru toamnă și începutul iernii, probabilitatea unui episod de La Niña este estimată la 21% pentru perioada iulie-septembrie. Aceasta crește la peste 50% pentru intervalele de câte trei luni care se suprapun între septembrie și ianuarie. Totuși, meteorologii subliniază că fenomenul nu ar trebui să aducă schimbări extreme sau majore ale vremii.

„Dacă se formează La Niña, este probabil să fie un fenomen slab, ceea ce înseamnă că influența sa asupra iernii nu va fi una puternică,” a spus Emily Becker, cercetător la Universitatea din Miami și principal autor al blogului ENSO al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA), potrivit Live Science.

Ciclul climatic ENSO alternează, în medie, între faza caldă El Niño și cea rece La Niña la intervale de doi până la șapte ani, fiecare etapă durând între nouă și 12 luni. Totuși, momentul exact al apariției acestor faze variază, iar prognozarea lor rămâne dificilă.

Fazele ENSO sunt determinate de modificările temperaturii suprafeței oceanului în regiunea Niño din Pacificul est-central și de schimbările atmosferice asociate, care influențează curentul jet. El Niño se instalează atunci când temperatura apei crește cu cel puțin 0,5°C peste media pe termen lung, iar La Niña apare când temperatura scade cu 0,5°C sub această medie.

Se estima că La Niña ar fi trebuit să se formeze vara trecută, însă condițiile necesare s-au materializat abia în decembrie, ceea ce a împiedicat fenomenul să se dezvolte complet înainte de iarnă.

Această întârziere a fost influențată și de temperaturile oceanice peste medie înregistrate între mai 2023 și martie 2024, perioadă în care planeta a trecut printr-un episod El Niño, cu valuri de căldură record. Cu toate acestea, încălzirea globală continuă, indiferent de faza ciclului ENSO.

Episodul de La Niña din iarna trecută nu a fost inclus în registrele climatologice, deoarece temperatura oceanelor nu a rămas sub pragul de 0,5°C sub medie pentru cel puțin cinci perioade consecutive de câte trei luni.

Potrivit celor mai noi informații, La Niña ar putea să apară doar în trei dintre perioadele din această toamnă și iarnă, însă fenomenul nu ar fi suficient de puternic pentru a fi înregistrat oficial.

„Este foarte posibil să avem o iarnă asemănătoare cu cea din 2024-2025, cu câteva luni în care se vor manifesta condiții de La Niña, dar insuficiente pentru ca fenomenul să fie recunoscut oficial în înregistrările climatice. Cu toate acestea, impactul iernii trecute a fost similar cu cel pe care l-am aștepta de la o La Niña de intensitate moderată”, a mai spus expertul.