Social Un suc la Castelul Cantacuzino din Bușteni, 22 de lei







Stațiunile turistice din România, indiferent că sunt situate la munte sau pe litoral, nu mai sunt accesibile pentru români, în special din perspectiva tarifelor practicate de comercianți. Multe stațiuni din România continuă să se numere printre destinațiile preferate de turiștii români pentru concedii sau weekenduri prelungite. Dar revii cu picioarele pe pământ atunci când trebuie să plătești ceea ce ai consumat.

Castelul Cantacuzino din stațiunea Bușteni reprezintă unul dintre cele mai vizibile obiective turistice ale zonei. Situat în apropierea gării, monumentul arhitectural atrage imediat privirile călătorilor care sosesc cu trenul.

Pe lângă valoarea sa istorică, castelul are un restaurant exclusivist, amplasat pe o terasă cu vedere panoramică spre Munții Bucegi și Crucea de pe Caraiman.

Recent, un turist a atras atenția asupra prețurilor practicate în incinta complexului. Mai exact, Ionuț Corfu, aflat într-o vizită la castel, a povestit despre experiența sa în mediul online, menționând că a plătit 22 de lei pentru o doză de 250 ml de suc Mirinda – un preț considerat de el ca fiind foarte ridicat pentru un produs obișnuit.

Situația ridică întrebări privind politica de tarifare în zonele turistice de interes major și reflectă contrastul dintre peisajul spectaculos oferit de natură și realitatea economică resimțită de unii vizitatori.

„Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia. La Castel Cantacuzino (Bușteni) un suc de 250ml costă 22 de lei. Bine, bonul fiscal l-am obținut după niște insistențe. Mai întâi mi-au dat o hârtie fără valoare fiscală, intitulată prenotă. Hai cu pachetele! 3, 4, 5, 6…”, a scris Ionut Corfu pe social media.

Un val de reacții critice a apărut în secțiunea de comentarii a postării referitoare la tarifele practicate de comercianții români din stațiunile turistice. Cei mai mulți dintre utilizatorii rețelelor sociale s-au declarat revoltați de nivelul ridicat al prețurilor, unii dintre aceștia folosind termeni duri, precum „jaf”, pentru a-și exprima nemulțumirea.

În contrast cu reacțiile vehemente, autorul postării a încercat să tempereze discuțiile. A precizat că, deși prețurile pot fi considerate exagerate, nu este vorba de un „jaf” în sensul propriu, întrucât nimeni nu impune cu forța să cumperi. Acesta a subliniat totodată că ar fi necesar un minim de decență din partea celor care vând produsele.

„Mna, până la urmă, nu ne obligă nimeni să cumpărăm. Dar niște bun simț din partea comercianților, nu ar strica deloc”. ”Nu i-aș zice jaf, că până la urmă, nu mi-a băgat nimeni mâna în buzunar. Aș zice mai degrabă că e un fel de tun”, a explicat Ionuț Corfu, potrivit romaniatv.net.