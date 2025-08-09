Social Cozi kilometrice la ieșirea din țară. Trafic blocat la Giurgiu-Ruse și pe Autostrada Soarelui







Sâmbătă dimineață, la frontiera Giurgiu–Ruse se înregistrează din nou un trafic intens, iar coloanele de mașini sunt lungi, șoferii fiind nevoiți să aștepte zeci de minute, uneori chiar ore, înainte de a trece în Bulgaria.

DN 5, drumul care leagă Bucureștiul de podul peste Dunăre, este blocat în multe zone din cauza numărului mare de autoturisme și a controalelor la vamă, care încetinesc foarte mult circulația.

Această situație este una cunoscută pentru această perioadă a anului, când mulți români aleg să plece în concedii în Bulgaria, Grecia sau alte destinații din sudul Europei.

În fiecare weekend, aglomerația la Giurgiu devine o problemă, iar timpii de așteptare la graniță cresc considerabil, iar acest fenomen se manifestă constant pe tot parcursul verii.

Pe de altă parte, traficul pe Autostrada Soarelui, principala rută spre litoral, este în creștere semnificativă, mai ales pe sensul către Constanța.

Deși în această dimineață nu s-au format coloane lungi, numărul de autoturisme este tot mai mare, iar autoritățile avertizează că, pe parcursul zilei, circulația va deveni dificilă, în special în zona punctelor de taxare și în apropierea stațiunilor turistice.

În restul țării, traficul se desfășoară în condiții normale, fără blocaje sau accidente care să afecteze circulația. Polițiștii recomandă șoferilor să-și planifice călătoria, să consulte în timp real informațiile de trafic și să evite orele de vârf pentru a reduce timpul petrecut în ambuteiaje.

Totuși, mulți români sunt nemulțumiți și își exprimă frustrările pe rețelele de socializare, unde postează imagini cu cozile interminabile de la Giurgiu–Ruse. Aceștia critică atât timpii lungi de așteptare, cât și lipsa unor măsuri eficiente din partea autorităților pentru fluidizarea traficului la frontieră.

Reclamă procedurile lente și cer intervenții urgente care să evite blocajele repetate și să asigure o trecere mai rapidă pentru cei care părăsesc țara.

Nemulțumirile cresc pe măsură ce sezonul estival avansează, iar traficul spre destinațiile de vacanță devine tot mai aglomerat.