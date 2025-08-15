Social Codul Rutier 2025: Greșeli aparent minore care pot duce la sancțiuni dure și suspendarea permisului







Modificările recente aduse în Codul Rutier pentru anul 2025 impun sancțiuni mai aspre pentru abateri considerate până acum minore. Prin noile reguli se urmărește responsabilizarea șoferilor și reducerea riscurilor din trafic, chiar și în cazul unor gesturi ce par lipsite de gravitate.

Utilizarea necorespunzătoare a telefonului mobil sau omisiunea raportării unui incident minor pot atrage sancțiuni severe, inclusiv suspendarea permisului de conducere.

Concret, potrivit noilor reglementări, simpla utilizare a telefonului mobil în timp ce te afli la volan, fără un suport omologat, poate atrage o sancțiune contravențională.

Chiar și în staționare, de exemplu la semafor, șoferii nu au voie să țină în mână un dispozitiv electronic precum smartphone-ul, tableta sau GPS-ul. Dacă, în plus, este încălcată o altă regulă rutieră, cum ar fi lipsa centurii de siguranță, permisul poate fi suspendat pe o perioadă de 30 de zile.

O altă prevedere importantă vizează obligația de a declara orice accident rutier, indiferent cât de minor. De exemplu, dacă un șofer lovește ușor un alt vehicul într-o parcare, este obligat fie să întocmească o constatare amiabilă, fie să se prezinte la poliție. Nerespectarea acestui termen legal de 24 de ore duce la suspendarea dreptului de a conduce pentru o lună.

Mai mult, Poliția Rutieră are posibilitatea de a aplica sancțiuni și în baza materialelor video obținute de la camere de supraveghere, dashcam-uri sau telefoane mobile. În plus, autoritățile dispun de aproape 1.200 de radare care înregistrează nu doar viteza, ci și alte comportamente neregulamentare în trafic.

Începând cu anul 2025, Codul Rutier pune un accent mai mare pe responsabilitatea șoferilor, inclusiv în cazul abaterilor considerate minore. Conform noilor reglementări, fiecare abatere de acest tip atrage între 2 și 6 puncte de penalizare. Odată ce un conducător auto acumulează 15 puncte în decurs de șase luni, permisul de conducere este suspendat automat pentru o perioadă de 30 de zile.

Manevrele de depășire efectuate fără respectarea prevederilor legale atrag sancțiuni mai severe, inclusiv suspendarea permisului pentru 60 de zile. În ceea ce privește consumul de alcool, legislația devine și mai strictă.

Conducerea sub influența alcoolului, chiar și în urma consumului unei cantități reduse – precum o bere sau un pahar de vin – poate atrage o amendă de peste 4.000 de lei, dar și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

În situațiile în care șoferul este depistat cu o alcoolemie de peste 0,80 mg/l în sânge sau a consumat substanțe psihoactive contraindicate în trafic, fapta este considerată infracțiune. În aceste cazuri, conducătorul auto riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani, iar permisul este suspendat imediat ce fapta este constatată.

Cele mai frecvente încălcări ale Codului Rutier rămân cele legate de viteză. Depășirea cu până la 50 km/h a limitei legale se sancționează cu amenzi cuprinse între 405 și 4.050 de lei. Dacă însă viteza este depășită cu peste 51 km/h, șoferii nu doar că primesc amendă, ci rămân fără permis pentru 90 de zile. În cazul în care limita este depășită cu mai mult de 70 km/h, perioada de suspendare crește la 120 de zile.

Perioada de suspendare a permisului de conducere nu începe automat în momentul sancționării șoferului, ci este stabilită în funcție de circumstanțele în care se aplică măsura.

În cazul în care conducătorul auto primește o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație valabilă 15 zile, suspendarea intră în vigoare fie din ziua în care expiră dovada, fie din momentul în care aceasta este depusă la o unitate de poliție rutieră, în interiorul perioadei de valabilitate.

În situațiile în care permisul este suspendat fără eliberarea unei dovezi care permite conducerea, termenul de suspendare se calculează din momentul întocmirii procesului-verbal sau de la data la care șoferul este informat oficial cu privire la suspendarea dreptului de a conduce.

Dacă procesul-verbal a fost întocmit în absența conducătorului auto, perioada de suspendare începe din ziua în care acesta primește notificarea, transmisă prin intermediul serviciului poștal, informează promotor.ro.