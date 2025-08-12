Social Accident grav pe DN 57 în Mehedinți. Două persoane și-au pierdut viața, alte două sunt rănite







Accidentul rutier pe DN 57 din județul Mehedinți s-a soldat cu moartea a două persoane și două victime rănite, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent între localitățile Dubova și Șvinița. Incidentul a mobilizat rapid echipaje de intervenție, iar autoritățile continuă evaluarea stării răniților. Evenimentul subliniază riscurile majore pe acest tronson și necesitatea unor măsuri sporite de siguranță rutieră.

Accidentul de pe DN 57, între localitățile Dubova și Șvinița, a avut loc marți seară și a implicat două autoturisme care s-au ciocnit frontal. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Mehedinți, echipajele Secției de Pompieri Orșova și ale Punctului de Lucru Dubova s-au mișcat prompt cu o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD și un echipaj SAJ. De asemenea, a fost solicitat și elicopterul SMURD pentru transportul medical rapid.

În cadrul intervenției, două persoane au fost găsite încarcerate și în stare de inconștiență, fiind necesară descarcerarea urgentă pentru a putea fi salvate. Alte două victime, conștiente, au primit îngrijiri medicale la fața locului.

În urma descarcerării, echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare pentru cele două victime în stare gravă. Din păcate, bărbatul și femeia încarcerate au fost declarați decedați de medicul de pe ambulanța SAJ, în ciuda eforturilor de salvare. Celelalte două victime conștiente sunt în continuare evaluate și tratate de echipajele medicale, starea lor urmând a fi actualizată.

Traficul rutier pe DN 57, pe tronsonul Orșova – Oravița, a fost deviat și se desfășoară alternativ pe un singur fir, iar Centrul Infotrafic al Poliției Române estimează că circulația va reveni la normal după ora 20:00.

Un bărbat de 28 de ani, aflat sub efectul băuturilor alcoolice și al drogurilor, a accidentat cu autoturismul un pieton de 57 de ani pe un bulevard din Constanța, apoi a părăsit locul incidentului. Mai târziu, acesta s-a predat polițiștilor, iar testele de sânge au indicat o alcoolemie foarte ridicată și prezența a cinci tipuri de substanțe interzise.