Sport Fotbalist din România, reținut după ce a omorât o persoană







Un fotbalist din România a provocat un accident rutier grav, în urma căruia un pieton a murit. Testele au arătat că sportivul consumase alcool și droguri.

Alex Florin Macarencu, fotbalist la AS Unirea Topraisar, echipă din liga a 5-a, a provocat un accident mortal pe Șoseaua Mangaliei, în județul Constanța.

Alex Florin Macarencu, fotbalist la echipa AS Unirea Topraisar, din liga a 5-a, a provocat un accident grav pe Șoseaua Mangaliei, în noaptea de duminică, 10 august, spre luni, 11 august, în jurul orei 02:10. El se afla la volan sub influența alcoolului și a unor substanțe interzise.

În urma accidentului, mașina condusă de el a lovit un bărbat de 57 de ani, care a murit la scurt timp. Sportivul a părăsit imediat locul faptei, dar a fost ulterior dus la audieri.

„Astăzi, 11 august, în jurul orei 2.10, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe Șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificată o victimă – bărbat, de 57 de ani, din municipiul Constanța – care a fost declarat decedat”, a anunțat IPJ Constanța.

Analizele de laborator au arătat că Macarencu avea în sânge mai multe substanțe psihoactive și o alcoolemie de 3,82 mg/l alcool pur.

Pe 12 august, fotbalistul va fi prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propunere de arestare preventivă. La ieșirea de la audieri, el era încătușat și purta gluga pe față pentru a evita camerele jurnaliștilor. Macarencu nu a făcut nicio declarație.

„În prezent, cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun”, se mai arată în comunciatul IPJ Constanța.