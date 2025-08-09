Actualitate Agresorul care a înjunghiat o femeie în Sectorul 3, arestat preventiv pentru 30 de zile







Un incident grav a avut loc vineri dimineață, în Sectorul 3 al Capitalei, unde o femeie de 48 de ani a fost atacată cu un cuțit și înjunghiată în mod repetat.

Potrivit informațiilor furnizate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, agresiunea a fost una spontană, fără un motiv aparent. Autorul, un bărbat de 28 de ani, a urmărit victima câteva minute pe stradă, alegând momentul atacului în funcție de absența altor persoane în jur.

„La data de 08.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un inculpat, un bărbat în vârstă de 28 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburare a ordinii şi liniştii publice”, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în jurul orei 10:00 dimineața. Atacatorul a pândit momentul potrivit și a atacat victima în momentul în care nu se mai aflau martori în apropiere.

„Agresiunea a avut loc după ce inculpatul a urmărit victima câteva minute pe stradă şi a atacat-o în momentul în care nu se mai aflau alte persoane în apropiere. Autorul a părăsit zona la scurt timp, fiind văzut de unii martori în timp ce se îndepărta. O trecătoare a observat victima căzută la sol şi, auzind strigătele acesteia, a apelat serviciul de urgenţă 112”, au mai transmis procurorii.

Femeia a fost rănită grav, cu plăgi multiple în zona cervicală și toracică, dar a fost salvată de intervenția promptă a unei trecătoare și a fost transportată la spital, unde starea ei este în prezent stabilă.

Imediat după incident, autorul a fost identificat și reținut pentru 24 de ore. Ulterior, la data de 09.08.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a aprobat solicitarea procurorilor de arestare preventivă.

Acesta va rămâne în arest pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice. Procurorii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele atacului și pentru a înțelege posibilele motivații ale gestului violent, deși, până în acest moment, nu a fost identificat un motiv clar.