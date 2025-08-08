International Fotbalist internațional, condamnat la doi ani de închisoare pentru fraudă







Eike Immel, fost portar al echipei Manchester City și campion european cu Germania în 1980, a fost condamnat la doi ani și două luni de închisoare pentru fraudă, potrivit RMC Sport.

Instanța l-a găsit vinovat în toate cele 107 dosare în care a fost judecat, majoritatea legate de împrumuturi de bani nerambursate. În plus, a vândut bilete pentru un meci de la Euro fără a le livra ulterior. Prejudiciul total este estimat la 34.340 de euro.

Avocații lui Eike Immel au pus neplata datoriilor pe seama problemelor financiare. Printre persoanele păgubite se află și partenera fostului campion mondial Andreas Brehme, care are de recuperat 18.020 de euro.

„Domnul Immel este profund rușinat de ceea ce se discută astăzi în sala de judecată. Trăiește de pe o zi pe alta, iar acest lucru este cunoscut de ani de zile. Nu este un escroc profesionist, ci un fost fotbalist ratat”, a declarat avocatul său, în timp ce fostul portar, în vârstă de 64 de ani, a ales să nu facă nicio declarație.

Eike Immel a fost selectat în echipa națională de 19 ori, câștigând titlul european cu Germania în 1980 și ajungând în finala Cupei Mondiale în 1982 și 1986.

În cariera sa, a evoluat pentru Borussia Dortmund, unde a disputat 247 de meciuri, pentru Stuttgart, cu 287 de partide și un titlu de campion în 1992, și pentru Manchester City, cu 43 de meciuri.

Fostul portar a declarat falimentul în 2008, iar anul trecut a spus că trăiește din alocații într-un apartament social, având în cont doar câteva economii. „Nu mă pricep să gestionez banii. Este o luptă să ajung la sfârșitul lunii”, a declarat el.

În 2008, fusese deja condamnat pentru fraudă și amendat cu 5.200 de euro, după ce împrumutase 15.000 de euro de la un pensionar și nu îi restituise.