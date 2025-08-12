Social Accident cu șase victime pe centura Timișoarei. Doi copii, răniți







Un microbuz și două autoturisme sunt implicate în gravul accident produs în această dimineață de pe centura orașului Timișoara. În total, șase oameni au fost răniți. Doi sunt copii. Un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple, dar și trei ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță Județean au fost la locul accidentului.

Un adevărat ambuteiaj s-a creat la locul accidentului, circulația mașinilor fiind opturată dinspre Moșnița spre Giroc. Și acum circulația este îngreunată, transmit polițiștii din Timiș.

Mobilizare extraordinară a salvatorilor pe centura Timișoarei, imediat după apelul primit la 112. La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul 2 Timișoara. Cu mai multe echipaje. La locul accidentului a fost deplasată o autospecială de descarcerare. Dar și una de stingere cu modul de descarcerare. La apel a sosit un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple.

Trei ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță Județean au fost la locul accidentului. A fost evaluată la fața locului situația victimelor accidentului. Patru oameni sunt la spital.

O persoană a rămas blocată într-unul dintre autoturisme. Pompierii au reușit să o extragă în siguranță; era conștientă și cooperantă.„Patru dintre victime, care prezentau diverse traumatisme, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, inclusiv un copil minor”, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timișoara.

"Un bărbat de 50 de ani a condus o autoutilitară pe varianta ocolitoare Timișoara dinspre localitatea Șag, iar la un moment dat, în zona localității Giroc, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 46 de ani, ulterior fiind proiectat într-un alt autoturism de pe sensul opus, condus de un bărbat de 53 de ani.

În urma impactului, conducătorii de 50 de ani și de 46 de ani, precum și pasagerii acestuia celui din urma, un băiat de 12 ani și o fata de 17 ani, au fost răniți și transportați la spital, transmite IPJ Timiș. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.