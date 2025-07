Monden Cabral și Andreea Ibacka, răniți într-un accident rutier în centrul Capitalei







Clipe de groază pentru prezentatorul TV Cabral și soția lui, actrița Andreea Ibacka! Cei doi au fost implicați, joi, 17 iulie 2025, într-un accident rutier

Cabral și Andreea Ibacka, victime într-un accident rutier

Accidentul a avut loc în jurul orei 13:00,în centrul Bucureștiului, în intersecția dintre Bulevardul Nicolae Bălcescu și strada C.A. Rosetti, când un șofer de 71 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi efectuat o manevră de schimbare a benzii fără să se asigure și a intrat în coliziune cu motocicleta condusă de Cabral, care circula regulamentar pe banda 1, în direcția Piața Romană.

Andreea Ibacka, rănită și transportată la spital

În urma impactului, Andreea Ibacka, pasageră pe motocicletă, a suferit răni care au necesitat intervenția echipajului medical sosit la fața locului. Ea a fost stabilizată și ulterior transportată la Spitalul Floreasca pentru investigații și îngrijiri medicale. Brigada Rutieră a confirmat incidentul printr-un comunicat oficial:

„La data de 17 iulie a.c., în jurul orei 13:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc la intersecția dintre Bd. Nicolae Bălcescu-Str. C.A. Rosetti. Conducătorul unui autovehicul care se deplasa pe Bd. Nicolae Bălcescu dinspre Piața Universității către Piața Romană a intrat în coliziune cu o motocicletă care circula pe banda I a Bd-ului. Nicolae Bălcescu, în aceeași direcție. În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea pasagerului aflat pe motocicletă, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri.”

Poliția deschide dosar penal pentru vătămare corporală din culpă

Ambii conducători implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În acest context, autoritățile au demarat o anchetă sub supravegherea Parchetului: „Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind 0. În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări, IN REM, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.” Cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului, scrie cancan.