Rețeta care îți parfumează casa: Prăjitură cu mere, scorțișoară și pesmet

Rețeta aceasta de prăjitură cu mere și pesmet, completată cu scorțișoară, aduce în bucătărie toată savoarea toamnei. Este un desert incredibil de moale, simplu de preparat, dar cu un gust sofisticat ce amintește de deserturile copilăriei. Rețeta este recomandată de Sally McKenney, expertă în arta culinară, brutar și autor de bestseller New York Times.

Cu un gust familiar, ce amintește de brioșele cu mere sau pâinea cu scorțișoară, acest desert este gândit special pentru a acompania momentele liniștite de dimineață, lângă o ceașcă de cafea sau ceai. Este una dintre rețetele de sezon preferate, adaptată într-o variantă ideală pentru toamna târzie.

Această reinterpretare aduce în prim-plan o prăjitură fragedă, bogată în arome provenite de la mere și scorțișoară. Textura sa catifelată este completată de un strat crocant de pesmet rumenit și un strop generos de glazură dulce de arțar, care transformă fiecare felie într-un deliciu.

Inspirată de rețetele tradiționale cu cafea, această prăjitură cu mere are la bază un aluat fraged, îmbogățit cu unt și smântână, elemente care îi oferă o textură moale și un gust bogat. Iată de ce ingrediente ai nevoie și ce rol are fiecare în compoziția finală:

Pentru aluat:

250 ml apă și un praf de sare;

50 g unt;

1 linguriță de oțet, ajută la frăgezirea aluatului;

făină cât cuprinde.

Pentru umplutura:

1,5 kg mere;

o lămâie,

2 căni de pesmet – absorb excesul de suc și dau structură;

1 cană de zahăr,

scorțișoară.

Pentru aluatul fraged de deasupra:

un pachet de unt;

două linguri generoase de smântână;

3 ouă;

bicarbonat de sodiu și praf de copt;

un praf de sare și extract de vanilie.

Pentru început, se pregătește toppingul din pesmet, care trebuie răcit bine, fie la frigider, fie la congelator, până la momentul utilizării. Cu cât este mai rece, cu atât își păstrează mai bine forma în timpul coacerii.

Separat, amestecă ingredientele uscate cu ajutorul unui tel și lasă-le deoparte. Într-un alt vas, mixează untul cu zahărul până când compoziția devine aerată și cremoasă. Adaugă ouăle, smântâna și extractul de vanilie – chiar dacă amestecul pare ușor brânzit, este absolut normal. Încorporează ușor ingredientele uscate în cele umede, formând un aluat consistent.

Taie merele în bucățele și combină-le cu scorțișoară, apoi întinde aluatul într-o tavă de aproximativ 23x33 cm – dimensiune ideală pentru cantitatea de compoziție. Adaugă uniform merele deasupra și presară toppingul din pesmet, apăsând ușor pentru a se fixa.

Se coace până când prăjitura capătă o culoare aurie și o textură fermă. Dacă marginile se rumenesc prea repede, acoperă tava lejer cu folie de aluminiu pentru a evita coacerea excesivă. Rețeta a fost publicată pe site-ul sallysbakingaddiction.com