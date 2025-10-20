Aparatul din casă care-ți încetinește conexiunea WiFi

Pentru a obține o conexiune WiFi mai rapidă, nu trebuie neapărat să schimbi furnizorul. Există un anumit obiect din casă care interferează cu semnalul și mutând routerul la distanță mai mare față de acesta, viteza poate crește considerabil în doar câteva secunde, potrivit experților de la Audio Technica.

Dacă Wi-Fi-ul tău funcționează mai încet decât de obicei, cauza problemei ar putea fi mult mai aproape decât crezi — chiar în jurul routerului. Deși mulți atribuie viteza scăzută furnizorului de internet sau planului de abonament, mediul din jurul echipamentului poate influența la fel de mult calitatea conexiunii.

Și cum nimeni nu suportă o conexiune lentă, există o soluție rapidă care poate îmbunătăți imediat performanța Wi-Fi-ului: reducerea interferențelor din apropierea routerului.

Specialiștii în tehnologie subliniază importanța amplasării corecte a routerului, care joacă un rol esențial în asigurarea unei viteze optime, fie că te uiți la un film online sau lucrezi de acasă.

Conform experților de la Audio Technica, dispozitive precum boxele Bluetooth plasate prea aproape de router pot suprasolicita semnalul și astfel încetinesc viteza.

Dispozitivele care folosesc tehnologiile Bluetooth și Wi-Fi operează adesea pe frecvențe radio apropiate, ceea ce poate genera interferențe și poate încetini accesul la internet. Atunci când mai multe echipamente transmit simultan în același spectru, apare un adevărat blocaj care împiedică fluxul normal al datelor.

Specialiștii în tehnologie explică faptul că majoritatea routerelor Wi-Fi funcționează pe mai multe canale în același timp, iar dacă culoarul este deja aglomerat de semnale Wi-Fi puternice din vecinătate, dispozitivele Bluetooth pot întâmpina dificultăți în a-și găsi o frecvență liberă pentru comunicare.

„Interferențele Bluetooth sunt adesea cauzate de suprapunerea cu semnalele Wi-Fi intense din apropiere,” spun experții. Pentru a îmbunătăți performanța, este recomandat ca dispozitivele Bluetooth să fie poziționate cât mai departe de sursele Wi-Fi puternice.

Înainte de a investi într-un nou abonament la internet sau de a schimba furnizorul, un sfat util este să amplasați routerul într-un punct central al locuinței, într-un spațiu deschis, departe de pereți groși sau de zone precum bucătăria, care pot bloca semnalul.

Mai mult, nu doar Bluetooth-ul poate cauza interferențe: cuptoarele cu microunde, care funcționează pe frecvențe similare, pot influența negativ semnalul Wi-Fi, afectând astfel calitatea conexiunii, se mai arată în articolul publicat de dailyrecord.co.uk.

Potrivit publicației The Record, una dintre greșelile comune în amplasarea routerului este poziționarea acestuia în apropierea ferestrelor. Deși pare un loc convenabil, semnalul WiFi riscă să se disipeze în afara locuinței, în loc să fie eficient în interiorul casei.

Mai mult, expunerea directă la lumina soarelui poate afecta performanța echipamentului. Temperaturile ridicate pot duce la supraîncălzirea routerului, ceea ce, în timp, îi poate reduce capacitatea de funcționare optimă.

Pentru remedierea unor probleme temporare de conexiune, specialiștii recomandă repornirea completă a routerului aproximativ un minut și apoi reconectarea la rețea. Această resetare poate restabili funcționarea normală.

Totuși, oprirea frecventă sau pe perioade îndelungate, mai ales peste noapte, nu este indicată. Pe lângă faptul că poate bloca anumite actualizări automate esențiale, astfel de acțiuni repetate pot fi interpretate de furnizorul de internet ca semne ale unei defecțiuni, ceea ce poate duce la limitări temporare de viteză.