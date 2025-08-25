Social Schimbare majoră la aplicațiile mobile, pentru români. Marea actualizare începe miercuri







Schimbare majoră în zona de aplicații mobile. Începând de miercuri, 27 august, de la ora 20.00, toate aplicațiile mobile din SISTEMUL SUMAL 2.0 vor primi o actualizare importantă. Obiectivul este asigurarea compatibilității cu noile versiuni de Android (API Level 35), dar și îmbunătățirea stabilității și a funcționalităților disponibile pentru utilizatori, conform forestromania.ro.

Performanță mai bună în utilizarea Bluetooth și reducerea consumului de baterie; Localizare mai precisă și stabilă; Funcționalitate nouă: Autostart Transport (Avize); Funcționalitate nouă: Centru APV în PDF (Avize); Notificări adaptate pentru versiunile recente de Android; Actualizare a sistemului de permisiuni pentru Android; Înlocuirea pachetelor vechi sau incompatibile; Îmbunătățiri semnificative de securitate.

În acest context, reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor recomandă utilizatorilor să facă actualizarea aplicațiilor pentru cea mai recentă versiune disponibilă în Google Play și App Store, cu scopul de a asigura o funcționare stabilă și sigură, precizează sursa citată.

Actualizarea aplicației SUMAL Marcare trebuie făcută numai după transmiterea inventarelor nefinalizate, pentru a evita pierderea datelor.

Actualizarea aplicației SUMAL Avize este recomandată după predarea avizelor la destinație și finalizarea transportului, pentru a preveni întreruperi în proces sau pierderi de date.

Acestă actualizare care începe miercuri reprezintă un pas fundamental în digitalizarea și securizarea proceselor din SUMAL 2.0. Este vorba despre un sistem esențial pentru trasabilitatea lemnului și pentru funcționarea transparentă a sectorului forestier din România.

În altă ordine de idei, reprezentanții Ministerul Mediului au lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP) o licitație în valoare de 36 de milioane de lei pentru servicii de consultanță privind monitorizarea speciilor de păsări la nivel național. Proiectul este finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă perioada 2021–2027, iar scopul este de a colecta date relevante pentru raportarea către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile articolului 12 din Directiva „Păsări”.