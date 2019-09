Atunci cand studentii studiaza sau scriu in timp ce asculta muzica ei spun ca se simt mult mai confortabil.

Exista o multime de cercetari psihologice care pot ajuta profesorii sa imbunatateasca modul in care lucreaza cu studentii, dar studiile academice de acest timp sunt usor de adus in realitatile cursurilor practice. Multi studenti care isi fac temele sau scriu eseuri asculta muzica in casti, la o boxa portabila sau pe laptop. Multi dintre ei pot sa jure ca ascultarea melodiilor preferate ii face sa studieze mai bine. Dar muzica ajuta intr-adevar sau impiedica invatarea? Daca ajuta, conteaza ce muzica asculti in casti sau la o boxa bluetooth portabila?

Cercetatorii de la departamentul de psihologie aplicata al Universitatii Metropolitane Cardiff au realizat un studiu pentru a raspunde la aceasta intrebare. Ei au distribuit studentilor impartiti pe 4 grupuri urmatoarele sarcini:

Boxa Portabila Sony SRSXB41B, EXTRA BASS, LIVE SOUND, Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Wireless Party Chain, Party Booster, Rezistenta la apa, Efect de lumini (Negru) = 975 lei

– primul grup a studiat in liniste

– al doilea grup a invatat in timp ce asculta muzica preferata in casti sau boxa portabila bluetooth (de exemplu One Direction si Katy Parry)

– al treilea grup a invatat in timp ce asculta melodii cu versuri neplacute (trupe de heavy metal)

– al treilea grup a invatat ascultand muzica fara versuri

Participantii au fost apoi testati in legatura cu pasajele pe care le-au studiat in acest timp.

Boxa Portabila JBL Xtreme 2, Bluetooth, 2 x 20 W, Waterproof (Negru) = 1119 lei

Iata care au fost rezultatele:

Elevii care au invatat intr-un mediu linistit au avut rezultate cu 60% mai bune decat colegii lor care au ascultat melodii cu versuri

Studentii care au invatat in timp ce au ascultat muzica fara versuri s-au descurcat maib ine decat cei care au ascultat melodii cu versuri.

Nu s-au inregistrat diferente intre studentii care au invatat ascultand piesele preferate sau melodii heavy metal. Ambele au dus la reducerea performantelor in teste.

Studentii care au invatat in tacere au evaluat mediul ca fiind unul mai putin distractiv si au prezis cu exactitate ca acest lucru ar duce la performante mai bune la testele ulterioare.

Boxa Portabila Sony SRS-XB10G, Bluetooth usb, Wireless, NFC (Verde) = 267 lei

Cercetari conexe

Exista cateva beneficii de a asculta muzica in timp ce indepliniti anumite sarcini. Poate fi destul de motivant si poate imbunatati starea de spirit (ascultarea piesei preferate tinde sa-i faca pe oameni sa zambeasca, de exemplu). Dar nu ne ajuta sa invatam materiale noi sau complexe.

Conceptia gresita conform careia muzica ne ajuta sa invatam provine dintr-o serie de studii legate de „efectul Mozart”, care au aratat ca oamenii s-au comportat mai bine indeplinind anumite sarcini cognitive dupa ce au ascultat 10 minute de Mozart. Participantii par sa devina mai destepti si sa aiba rezultate mai bune la teste.

Boxa Portabila JBL Boombox, 2 x 30 W, Waterproof, Bluetooth (Negru) = 2050 lei

Totusi, cercetarile ulterioare au descoperit ca acest lucru nu este chiar asa. Muzica ascultata inainte de o sarcina ne poate face sa ne simtim mai bine, dar daca ascultam muzica in timp ce incercam sa invatam un material nou, muzica tinde sa nu ne ajute. Asta pentru ca muzica, in special melodiile cu versuri tind sa ocupe spatiul de procesare, ceea ce vine in conflict cu materialul de invatat. Se creaza in blocaj in memorie.

Boxa Portabila activa Akai SS022A-X6, tip boxa Bluetooth USB, slot card portabila akai (Negru) = 299 lei

Ce trebuie sa stie elevii si studentii?

Muzica poate fi integrata in timpul invatarii, dar nu atunci cand incercati sa invatati un material nou si complex. Pana la urma, tacerea este de aur. Cu toate acestea, puteti asculta in continuare muzica preferata intr-o boxa wireless bluetooth atunci cand va intalniti cu prietenii, in parc, la picnic, in weekend, la cort, in excursii, in pauzele lungi etc.

Studenti si elevi, pentru muzica preferata, la evoMAG gasiti pe stoc boxe portabile bluetooth, tip troller, boxa portabila jbl flip, party booster Sony, de la harman kardon boxa onyx studio, alte boxe usb si sisteme audio.

Te-ar putea interesa și: