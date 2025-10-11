Țara care vrea să interzică accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani

Danemarca ia în considerare interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii mai mici de 15 ani. Premierul Mette Frederiksen a arătat legătura dintre utilizarea excesivă a platformelor online și creșterea nivelului de anxietate, depresie și scăderea capacității de concentrare în rândul tinerilor, potrivit theguardian.com.

Într-o lume din ce în ce mai conectată la internet, telefoanele mobile au ajuns să fie un element principal în rutina zilnică a fiecăruia dintre noi. Pentru copii, dispozitivele pot fi nu doar un mijloc de distracție, ci și o platformă pentru interacțiune socială și învățare.

Totuși, folosirea excesivă a internetului poate avea efecte negative asupra sănătății fizice și psihice. În acest context, Mette Frederiksen a avertizat că telefoanele au impactul negativ asupra dezvoltării copiilor.

La deschiderea ședinței parlamentului danez, Folketing, Frederiksen a făcut publică intenția sa de a introduce o propunere referitoare la reglementarea rețelelor de socializare.

„Am dezlănțuit un monstru. Niciodată până acum atâția copii și tineri nu au suferit de anxietate și depresie”, a punctat Mette Frederiksen.

„Mulți copii au dificultăți de citire și de concentrare”, a declarat Frederiksen, adăugând că „pe ecrane văd lucruri pe care niciun copil nu ar trebui să le vadă”.

Deși nu au fost specificate exact care rețele vor fi vizate de aceste măsuri, a fost subliniat faptul că noile restricții vor include mai multe platforme online. Mette Frederiksen a subliniat, de asemenea, că părinților le va fi oferită posibilitatea de a permite copiilor lor, începând cu vârsta de 13 ani, să acceseze rețelele de socializare.

Se estimează că interdicțiile ar putea fi implementate începând cu anul viitor. Aceste măsuri se aliniază cu deciziile recente ale altor state, precum Australia, care a adoptat o astfel de interdicție privind utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, inclusiv pe platforme populare precum Facebook, Snapchat, TikTok și YouTube.

De asemenea, și Norvegia va introduce astfel de măsuri. Prim-ministrul Jonas Gahr Støre a anunțat că limită de vârstă va fi de 15 ani, majorând-o pe cea anterioară de 13 ani.

Ministrul digitalizării din Danemarca a declarat că anunțul guvernului este o „revoluție”. „Am mai spus-o și o voi spune din nou: am fost prea naivi. Am lăsat viața copiilor în seama unor platforme care nu au avut niciodată în vedere bunăstarea lor”.

Prim-ministrul a mai declarat că 60% dintre băieții cu vârste cuprinse între 11 și 19 ani nu văd niciun prieten în timpul liber, în timp ce 94% dintre copiii danezi din clasa a șaptea aveau un profil pe rețelele de socializare înainte de a împlini 13 ani.

„Telefoanele mobile și rețelele de socializare fură copilăria copiilor noștri”, a spus premierul.

Această declarație vine pe fondul unei măsuri recente luate de Danemarca, care a interzis telefoanele mobile în toate școlile și cluburile after-school din țară. Decizia a fost adoptată la recomandarea unei comisii guvernamentale pentru bunăstare, înființată pentru a analiza nemulțumirile tot mai mari în rândul copiilor și tinerilor. Comisia a ajuns la concluzia că nu este recomandat ca minorii sub 13 ani să aibă propriile telefoane sau tablete.