Harry și Meghan evită responsabilitățile regale, dar folosesc simboluri regale pentru profit

Prințul Harry şi Meghan Markle se află din nou în centrul unor critici privind felul în care îşi folosesc conexiunile regale pentru a promova proiectele personale, deşi cuplul susţine că şi‑ar dori o viaţă privată.

Potrivit unor surse publicate recent, publicitatea pentru brandul de lifestyle al ducesei ar include elemente ce amintesc de apartenenţa lor la familia regală, ceea ce a redeschis dezbaterea despre ce anume este permis şi ce nu după renunţarea lor la îndatoririle oficiale.

În materialele promoţionale pentru colecţia de Crăciun lansată de Meghan Markle apare un simbol ce reproduce cifra regală a ducesei — un „M” cu o coroana deasupra — prezentat pe un caiet aflat pe biroul ei.

De asemenea, descrierea unui produs, o lumânare numărul 519 despre care se afirmă:

„Această lumânare emblematică este inspirată de ușurința și bucuria unei zile care adăpostește cele mai prețioase amintiri ale lui Meghan - ziua nunții ei, 19 mai.”

Astfel de elemente sunt interpretate de critici ca fiind o modalitate de a valorifica asocierea cu familia regală, chiar dacă cuplul nu mai îndeplineşte îndatoririle oficiale.

Harry și Meghan au renunţat la rolurile de membri seniori ai familiei regale în data de 31 martie 2020, ceea ce a implicat pierderea dreptului de a folosi titlurile „HRH” în activităţi publice regale.

În februarie 2020, cuplul a emis o declaraţie în care afirmau că „nu intenţionează să folosească ‘Sussex Royal’ sau vreuna dintre iteraţiile cuvântului ‘royal’ în nicio teritorialitate (fie în Marea Britanie, fie altundeva) când tranziţia va avea loc primăvara 2020.”

Un biograf regal, Tom Bower, a precizat că oficialii Palatului Buckingham şi alţi reprezentanţi ai familiei regale ar fi avut îndelungate teme de îngrijorare legate de intenţia cuplului de a „monetiza monarhia”.

Susţinătorii monarhiei şi unii analişti au reacţionat spunând că este dificil de înţeles de ce Harry şi Meghan continuă să facă uz de legăturile lor regale, după ce au făcut numeroase plângeri legate de perioada lor în cadrul instituţiei şi au ales să se retragă din activităţile oficiale.

De exemplu, unii susţin că apariţia simbolului regal pe produse comerciale creează un contrast cu declaraţiile cuplului privind dorinţa de a avea o viaţă mai normală şi mai privată.

Utilizarea simbolurilor regale în context comercial ridică întrebări privind graniţa dintre statutul privat şi cel public.

Deşi renunţarea la îndatoririle oficiale nu implică în mod automat pierderea tuturor titlurilor sau recepţiei publice, recurgerea la elemente ce evocă apartenenţa la familia regală poate avea efecte asupra imaginii instituţiei regale, dar şi asupra strategiei personale a cuplului.

Pe termen lung, dacă astfel de practici vor continua să fie atent monitorizate, ele ar putea determina intervenţii formale din partea instituţiilor regale sau schimbări de interpretare a regulilor privind titlurile şi asocierea comercială cu monarhia.

De asemenea, percepţia publică asupra cuplului poate fi influenţată de această disonanţă între dorinţa declarată de viaţă privată şi activităţile publice/comerciale.